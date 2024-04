Rescissione Luis Alberto, l’annuncio che non lascia dubbi

Tema caldo del momento in casa Lazio il futuro di Luis Alberto, l’annuncio definitivo sull’ipotesi di rescissione

E’ stata una settimana particolare, quella vissuta dalla Lazio, con ulteriori tensioni, in una stagione già complessa, portate dal caso Luis Alberto, esploso dopo la sfida con la Salernitana. Le dichiarazioni dello spagnolo sul suo addio avevano fatto assai rumore.

Dopo le richieste di chiarimenti da parte dei vertici societari, è improvvisamente cambiato tutto ed è tornato il sereno, con la gara contro il Genoa decisa proprio da un gol del numero 10 e la Lazio tornata in quota nella corsa all’Europa. Anche il linguaggio del corpo di Luis Alberto è stato eloquente. Frattura ricomposta? Probabilmente sì. Anche a giudicare dalle dichiarazioni in merito del presidente biancoceleste Claudio Lotito, che a margine del Consiglio Nazionale di Forza Italia di ieri, in merito, aveva spiegato: “La rescissione del contratto è impossibile. Luis Alberto oltre a segnare ha anche dimostrato attaccamento, può essere che quanto abbia detto sia stato anche male interpretato”.