Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 21 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 21 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La Gazzetta dello Sport ha in prima pagina la svolta societaria dell’Inter: “Il gol di Zhang” è il titolo in apertura, con il presidente nerazzurro che ha l’accordo con Pimco per un nuovo finanziamento. In taglio alto il futuro della panchina del Milan: “Lopetegui in testa”. Di spalla invece c’è “Il crollo del Napoli“, sconfitto anche ad Empoli e ormai tagliato fuori dalla lotta Champions.

Il Corriere dello Sport apre con Roma e Juve e l’intervista a Pjanic: “Pjanic sta con Max”. Di spalla anche qui la panchina del Milan: “Lopetegui è vicino”. Ancora “Zhang, caccia al fondo” e, infine: “Dybala, si parla di rinnovo”. Infine, in taglio basso: “Ma che Napoli è questo?” e “Fiorentina in vendita? A Firenze smentiscono”.

Su Tuttosport apertura con: “Juve, anno sottozero”. In taglio alto: “Avanti Zhang, ma a che prezzo”. Quindi di spalla le chance europee del Torino: “Toro poche storie”. In basso la F1 con: “Ferrari, ora volano gli stracci”.

Rassegna stampa, la prima pagina dei quotidiani esteri

Passiamo ai quotidiani sportivi esteri e andiamo in Francia dove L’Equipe dedica la prima pagina a Paris Saint-Germain-Lione con il titolo: “Vous prendrez bien una Premiere Coupe?”

In Spagna, invece, occhi puntati sul Clasico che potrebbe decidere il campionato. Così AS titola: “Primer match-ball”. Mentre Marca evidenzia: “Puede valer una Liga”. Infine, in Inghilterra occhi puntati sulla vittoria del Manchester City contro il Chelsea in Fa Cup: “Silva Bullet” titola sulla pagina pagina sportiva il Sun.