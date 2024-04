Infortunio in allenamento, UFFICIALE: operazione e addio Europei per l’azzurro

Non arrivano buone notizie in vista degli Europei per l’Italia di Spalletti: operazione per l’azzurro e stagione già finita

Brutta tegola per l’Italia di Luciano Spalletti a due mesi dall’inizio degli Europei. Gli azzurri dovranno rinunciare ad un calciatore che sembrava certo o quasi della convocazione: Destiny Udogie ha, invece, già finito la sua stagione e tornerà sui campi di calcio soltanto in vista della prossima annata.

Tempi di recupero lunghi per l’esterno ex Udinese che si è infortunato nel corso di un allenamento con il Tottenham. Problema muscolare al quadricipite sinistro e operazione obbligatoria. Il calciatore degli Spurs si è già sottoposto all’intervento chirurgico ed ora inizierà la riabilitazione per farsi trovare pronto per l’inizio della preparazione per la prossima stagione.

Oggi è arrivata l’ufficialità del club londinese: “Possiamo confermare che Destiny Udogie ha subito un intervento chirurgico al quadricipite sinistro, dopo aver subito un infortunio in allenamento all’inizio di questa settimana. Il difensore proseguirà il percorso riabilitativo con il nostro staff medico e dovrebbe rientrare in rosa nel corso del pre-campionato”.

Tottenham, Udogie operato: stagione finita

Per Udogie quindi la stagione è ormai finita con lo stop che andrà avanti anche ad Euro2024: Luciano Spalletti dovrà quindi rinunciare all’esterno che ha disputato tre partite con la maglia azzurra.

Il suo debutto risale al 14 ottobre nella sfida contro Malta nel quale ha messo a referto anche un assist. Quindi le due partite da titolare contro Inghilterra e Venezuela. La sua convocazione per il torneo in terra di Germania sembrava possibile ed invece lo stop lo ha messo fuori causa.