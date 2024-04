Maldini non basta, l’Atalanta vince grazie a De Ketelaere e Toure | HIGHLIGHTS

Ecco come è andata a Monza, tra l’Atalanta di Gasperini e la squadra di Palladino, in un match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A

Prosegue la trentatreesima giornata di Serie A. A Monza, l’Atalanta Gian Piero Gasperini si è imposta grazie alle reti di Charles De Ketelaere e Toure.

I bergamaschi conquistano così tre punti preziosi, ma nel finale hanno rischiato la beffa. A cambiare la partita per i brianzoli è stato Daniel Maldini, che all’89’ ha trovato il gol, con un preciso destro da fuori area. Al 95esimo il figlio di Paolo si è ripetuto, con un tiro praticamente identico, ma il pallone stavolta si è schiantato contro il palo, facendo esultare i tifosi dell’Atalanta.

Monza-Atalanta 1-2: 44’ De Ketelaere, 72’ Toure; 89’ Maldini (M)

Serie A, l’Atalanta a 5 punti dal Bologna

L’Atalanta non si ferma. Dopo aver superato il turno in Europa League, contro il Liverpool, volando in semifinale, conquista tre punti preziosi in Serie A con il Monza.

Ora i bergamaschi sono sesti ad un punto dalla Roma e a cinque dal Bologna. La squadra di Palladino resta, invece, a metà classifica, a tre punti dal Torino di Juric.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 64*, Bologna 59, Roma 55**, Atalanta 54, Lazio 52*, Napoli 49*, Fiorentina 47, Torino 46*, Monza* 43, Genoa 39*, Lecce 35*, Cagliari 32*, Verona 31*, Empoli 31, Udinese 28, Frosinone 28*, Sassuolo 25*, Salernitana 15*

*una partita in più

** due partite in meno