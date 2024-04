Futuro Allegri, parola a Del Piero: “Le cose sono abbastanza visibili”

Juventus-Allegri, il futuro resta sempre un punto interrogativo: a riguardo ha parlato anche Alex Del Piero

Dopo il pari in rimonta in casa del Cagliari la Juventus dovrà ora concentrarsi sulla gara di Roma contro la Lazio, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Un match dove la Juve ha un vantaggio importante, ma non è detto che conquistare la coppa nazionale e centrare la qualificazione in Champions League possa bastare a Massimiliano Allegri per una riconferma. Vi abbiamo raccontato come la volontà della proprietà bianconera sia quella di cambiare corso e affidarsi ad una nuova guida tecnica.

E a proposito del futuro di Allegri, anche lo storico ex capitano bianconero Alex Del Piero ha voluto dire la sua. In un’intervista con un gruppo selezionato di testate italiane tra cui ‘Adnkronos’, in occasione dei Laureus Awards a Madrid, Del Piero ha dichiarato: “Lungi da me da mettermi in mezzo a queste cose in questo momento. Io ho parlato spesso di Allegri, della Juve, ultimamente io penso che le cose siano abbastanza visibili, in un verso o nell’altro, a seconda del modo in cui si vogliono vedere le cose. Puoi dire che ha fatto tutto quello che doveva essere fatto, come si poteva fare di più, o mixare le due cose. Poi alla fine non sono io che decido, non sono mai stato interpellato in questo, di conseguenza…”.

Del Piero a tutto tondo, da Allegri al momento della Juve

Allegri è sotto contratto con i bianconeri fino al 2025, ma come detto la società sta pensando ad un cambio radicale in ottica guida tecnica.

Del Piero, oltre che parlare della situazione legata all’allenatore toscano, ha parlato anche del momento della Juve: “E’ un momento particolare per la Juve, lo continua ad essere da tanti anni, hanno avuto a che fare con diverse sfide, diciamo così, dentro e fuori dal campo, e devono riuscire a metterle a posto piano piano, una dopo l’altra. Lo stanno anche facendo, però è un percorso lungo e ovviamente alle volte non è semplice perché la Juve ha gli occhi del mondo addosso”.