Domani in città, poi la firma: il tecnico pronto alla prima avventura in Serie A

Prima avventura in Serie A per il tecnico: domani sarà in città e poi firmerà il contratto

Una nuova guida tecnica a pochissime giornate dalla fine del campionato. Una vera e propria scommessa, tanto più che si tratta di un esordiente in Serie A.

L’Udinese ha deciso: la sconfitta di Verona arrivata all’ultimo secondo è fatale per Gabriele Cioffi, che sarà esonerato. I bianconeri hanno scelto l’erede del tecnico toscano, subentrato in stagione ad Andrea Sottil: a guidare la squadra per le ultime cinque giornate (più i 20 minuti restanti della sfida in casa contro la Roma), sarà Fabio Cannavaro, che esordirà sulla panchina bianconera contro Daniele De Rossi. Per il capitano dell’Italia campione del Mondo nel 2006 e pallone d’oro dello stesso anno, si tratta dell’esordio assoluto in Serie A. Cannavaro ha infatti allenato in Cina e Arabia Saudita, mentre in Italia l’unica esperienza è stata la scorsa stagione al Benevento e si è conclusa con un esonero (da subentrato) dopo 17 gare.

Lo riferisce ‘Sky Sport’, che sottolinea come Cannavaro avrà all’interno del suo staff il fratello Paolo e Giampiero Pinzi. Cannavaro è stato uno dei profili sondati dal club friulano, che ha contattato anche Reja, Semplici e Stramaccioni. Pare che il primo abbia preferito non accettare anche per motivi familiari, mentre Semplici avrebbe voluto un contratto più lungo. Stramaccioni invece non avrebbe voluto interrompere le collaborazioni in corso per sole sei gare.