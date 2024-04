Dissenteria dopo il pranzo pre-partita: squadra in emergenza

Squadra in campo con problemi intestinali: dissenteria dopo il pranzo pre-partita per i giocatori costretti a stringere i denti

Una partita difficile, forse più delle altre: i giocatori costretti a scendere in campo facendo i conti con la dissenteria dopo il pranzo di pesce.

Il match tra Spezia e Sampdoria, valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie B, è terminato con il risultato di 0-0: un pareggio a reti bianche al termine del derby tutto ligure, un pareggio che serviva poco ad entrambe le squadre. Da un lato, infatti, lo Spezia aveva bisogno di una vittoria per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione, la Sampdoria invece per cercare di assestarsi nella griglia play-off.

Una partita ricca di tensione e che per la formazione blucerchiata è stata più difficile del previsto. Già, perché la formazione guidata da Andrea Pirlo, ottava in classifica con 45 punti conquistati dopo trentaquattro giornate di campionato, è scesa in campo dopo essere stata colpita dalla dissenteria dopo un pranzo di pesce.

Sampdoria in campo con la dissenteria: le parole di Pirlo

A svelare il retroscena è stato lo stesso tecnico blucerchiato Andrea Pirlo il quale – a margine della partita del ‘Picco’ di La Spezia – ha spiegato che prima del fischio d’inizio la sua squadra ha “avuto un attacco influenzale e sapevamo che avremmo avuto poche forze”.

A farne le spese, in particolar modo, è stato l’esterno Fabio Depaoli: “Stava malissimo” ha raccontato Andrea Pirlo. L’attacco di dissenteria sarebbe stato causato da un pranzo di pesce consumato dalla squadra prima della partita disputata sabato pomeriggio al ‘Picco’ di La Spezia. Un problema non di poco conto per molti calciatori della compagine blucerchiata, dunque non al meglio per la partita, ma anche per molti membri dello staff tecnico. Insomma, un pareggio che non ha fatto fare i salti di gioie in casa Sampdoria, ma al termine di una partita giocata in condizioni particolari per Borini e compagni.