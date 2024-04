DIRETTA Serie A, Torino-Frosinone: le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e il Frosinone di Di Francesco in tempo reale

Il Torino ospita il Frosinone in una gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che hanno urgente bisogno di punti per centrare i rispettivi obiettivi che sarà diretta dall’arbitro Rapuano di Rimini.

Dopo il pareggio a reti inviolate nel derby della Mole contro la Juventus che ha fatto seguito al ko esterno contro l’Empoli, i granata di Ivan Juric (che vedrà la partita dalla tribuna) devono tornare a vincere. Privi dello squalificato Ricci, lo scopo dei piemontesi è quello di conquistare il bottino pieno per tenere vive le residue speranze di qualificarsi per la prossima Conference League. I gialloazzurri di Eusebio Di Francesco, che a loro volta sono reduci dal pari contro il Napoli – il terzo di fila – sognano il colpaccio per provare ad uscire dalla zona retrocessione. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su pc, tablet e smartphone solo sulla app di Dazn. All’andata la sfida è finita con un pareggio senza reti, mentre in Coppa Italia i ciociari hanno avuto la meglio con il punteggio di 2-1 grazie ad un gol di Reinier ai supplementari dopo le reti di Ibrahimovic e Zima nei tempi regolamentari. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra Torino e Frosinone live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Torino-Frosinone

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Okereke, Zapata. All. Juric(squalificato, in panchina Paro)

FROSINONE (3-5-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus* 64, Bologna 59, Roma** 55, Atalanta** 51, Lazio* 50, Napoli* 49, Torino 45, Fiorentina** 44, Monza 43, Genoa* 40, Lecce *35, Cagliari* 32, Empoli* 31, Udinese** 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo* 26, Salernitana 15

*una partita in più

**una partita in meno