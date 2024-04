Bufera a fine partita, succede di tutto: contestazione durissima

La contestazione dei tifosi si scatena alla fine della partita, ambiente che si sta surriscaldando: cosa è successo

Diverse squadre, in Serie A, sul filo del rasoio in questo finale di stagione. Risultati importanti da perseguire, ma, in diversi casi, squadre in difficoltà e che sul campo si stanno esprimendo solo come copie sbiadite rispetto al passato, scatenando la rabbia dei tifosi.

Dopo il Napoli ieri a Empoli, malamente sconfitto, è stata la volta del Sassuolo di essere chiamato ‘a rapporto’ dai propri supporters. Il match contro il Lecce, che doveva rappresentare una grande occasione di rilancio verso la salvezza, si è concluso con un pesantissimo 0-3 che adesso mette davvero nei guai i neroverdi. Non solo punteggio mortificante, ma anche una prestazione decisamente non all’altezza. Così, al ‘Mapei Stadium’, è andato scena un confronto, durato un paio di minuti, tra la tifoseria e i giocatori, richiamati a un maggiore impegno in campo per cercare di conquistare la salvezza. Il tifo neroverde ha proseguito la contestazione con cori molto duri nei confronti della squadra e della società.