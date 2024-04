“Pioli esonerato a fine primo tempo”: caos Milan all’Olimpico

La Roma è con un piede in semifinale e Stefano Pioli finisce al centro delle polemiche: “Esonerato a fine primo tempo”, cosa sta succedendo

Un uno-due che tramortisce il Milan. Prima Mancini, poi Dybala, la Roma impiega appena 22 minuti per spegnere sul nascere le speranze di rimonta rossonere, portandosi sul 2-0 e ringraziando anche la traversa che tra il primo e il secondo gol salva Svilar su una conclusione di Loftus-Cheek.

Il doppio vantaggio romanista, insieme alla vittoria nella gara di andata, rende complicata l’impresa per il Milan e per Stefano Pioli potrebbe essere arrivato il tempo di salutare Milano. Non è certo un segreto che la sfida dell’Olimpico, insieme al derby di lunedì prossimo, avranno un peso importante sulla conferma o meno dell’allenatore rossonero.

E per i tifosi rossoneri il tempo dell’esonero è ormai arrivato, anzi forse è già troppo tardi. Così c’è chi chiede un esonero già tra primo e secondo tempo e chi, invece, spera in un Abate (tecnico della Primavera) già in viaggio di Roma per provare a ribaltare la partita con un cambio in panchina immediato.

Roma-Milan, Pioli esonerato all’intervallo: tifosi inviperiti

Sono davvero tanti i tifosi che chiedono l’allontanamento di Stefano Pioli a fine stagione e aspettano soltanto di conoscere quando arriverà l’esonero e chi sarà il nuovo allenatore del Milan.

Uno scenario che, per come stanno andando le cose, potrebbe concretizzarsi davvero nelle prossime settimane.

Ecco alcuni tweet:

esonerate pioli a fine primo tempo — leoizlean (@leoizlean) April 18, 2024

PIOLI OUT — Luca Bimbatti (@lucabimbatti) April 18, 2024

Prevedo una disfatta storica. Adieu Stefano Pioli. Adesso c’è solo da capire chi sarà il nuovo allenatore. — Luca Hogan™️ (@LucaHoganC) April 18, 2024

Pioli is sacked — D Ibra (@DIbra1218) April 18, 2024

pioli out — KD (@MilanistiKd) April 18, 2024