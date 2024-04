Decisione presa: esonero immediato dopo il derby

Presidente e Ds hanno cambiato idea: pronto il licenziamento del tecnico in caso di sconfitta nella supersfida di campionato

La delusione è tanta. Talmente tanta che il club avrebbe deciso di esonerare l’allenatore in caso di altra sconfitta nel prossimo match. Giocherà contro l’accerrimo e odiato rivale.

Stiamo parlando di Xavi, che ieri ha detto addio alla Champions League perdendo in casa per 3-1 il ritorno dei quarti di finale. All’andata a Parigi, Lewandowski e compagni si erano imposti per 3-2. La sfida in Catalogna era partita alla grande, con i blaugrana passati in vantaggio con Raphinha, ma grazie a una giocata da fuoriclasse del baby fenomeno Yamal. Poi l’espulsione di Araujo, con la scelta di Xavi di rinunciare proprio a Yamal, ha di fatto chiuso la partita dando il via alla rimonta del Paris Saint-Germain.

Xavi ha già annunciato da tempo che andrà via a fine stagione. In queste settimane il Barcellona ha provato a convincerlo a restare, ma il ko di ieri avrebbe fatto cambiare del tutto idea a Laporta e soci, come sostiene ‘Fichajes.net’.

Dalla volontà di tenere Xavi anche l’anno prossimo, si è passati all’esonero dello stesso allenatore catalano qualora dovesse perdere pure il Clasico col Real di domenica sera. Solo una vittoria riaprirebbe, forse, la Liga dove il Barcellona ora è secondo a -8 da Ancelotti e soci. Sarebbe già pronto il sostituto, ovvero Rafa Marquez, attuale tecnico del Barça Atletic e ‘fedelissimo’ del Ds Deco.