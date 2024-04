Bufera Orsato per Manchester City-Real Madrid: “E’ un disastro, zero possibilità di vincere”

Finisce già nel mirino della critica l’italiano. In Spagna sono scatenati in vista della partita europea che si giocherà in settimana

Tutto il mondo è paese. E’ proprio il caso di dirlo: criticare gli arbitri non è uno ‘sport’ solo di noi italiani, ma anche all’estero è una pratica comune, anche prima dell’inizio di una partita.

Così in Spagna, i tifosi del Real Madrid stanno mostrando tutta la loro contrarietà per la decisione di affidare ad Orsato il match contro il Manchester City.

Un arbitro, spesso finito nel mirino della critica in Italia, ma anche fuori dai confini del nostro paese, le sue direzioni non sempre sono piaciute. Per i sostenitori dei Blancos con l’azzurro le speranze di qualificazione della squadra di Carlo Ancelotti ora sarebbero davvero minime.

Manchester City-Real Madrid, la Spagna contro Orsato: ecco alcuni messaggi su X

Caoscog, pubblicando una foto, scrive ironicamente, come Orsato e Pep Guardiola siano “amici inseparabili”. Pedro E. Hernández G., invece, scrive: “Se il Real Madrid aveva qualche possibilità di passare, ora con Orsato quelle possibilità sono pari a zero, questo è opera di Ceferin. Bye!”.

Bruno Pont, poi, ricorda come in passato Orsato sia stato “aspramente criticato da Luka Modric durante i Mondiali in Qatar.” ‘È uno dei peggiori che conosca. Mi ha fischiato tante volte e non ho mai un bel ricordo di lui, è un disastro”, disse il croato dopo l’eliminazione contro l’Argentina’”

