Allegri rimanda il futuro e ‘boccia’ Vlahovic dopo il derby: “Serata storta”

Massimiliano Allegri commenta il pareggio della Juventus nel derby contro il Torino: le parole dell’allenatore sul futuro e Vlahovic

Massimiliano Allegri invoca calma. L’allenatore della Juventus, subito dopo il pareggio nel derby contro il Torino, racconta a ‘DAZN’ le sue sensazioni sulla partita.

PARTITA – “Una gara bella, nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni e anche nel secondo, la più clamorosa è stata quando ha tirato Yildiz e Vlahovic non è rimasto sul secondo palo: poteva fare gol a porta vuota. Il Torino è la quarta difesa della Serie A. E’ la terza partita che non prendiamo gol, i ragazzi sono dispiaciuti ma allo stesso tempo devono essere tranquilli. Potevamo far meglio quando giocavamo la palla: tornava avanti e poi indietro, bisognava attaccare la profondità, bisognava farlo molto di più. Un buon primo tempo, a volte non devi passare la palla e andare dritto verso la porta quando gli avversari giocano a uomo”

CENTROCAMPISTI E VLAHOVIC – “Non abbiamo corso grandi rischi. Calo dei centrocampisti? Rabiot e McKennie sono di grande motore, quest’anno sono stati parecchio fuori ed è difficile trovare la condizione, ma io sono convinto che faranno un grande finale. Bisogna essere sereni per arrivare al nostro obiettivo importante. Vlahovic? Stasera una serata negativa, ci sta. Vlahovic a che distanza è dai grandi campioni che ho allenato? E’ ancora molto giovane, ha caratteristiche completamente diverse”.

Calciomercato Juventus, Allegri e il futuro: “Con i giovani fatto buon lavoro”

Massimiliano Allegri ha quindi continuato parlando anche delle recenti parole di Elkann e del suo futuro in bianconero.

FUTURO – “Le parole della proprietà ha confermato quanto di buono fatto dalla Juve in questi tre anni, non parlo di me, ma della Juve. La società poi farà le valutazioni sul mercato. Se le farà con me? L’ho ripetuto molte volte, non abbiamo ancora centrato gli obiettivi, dobbiamo arrivare a questo traguardo importante, calcistico per noi ed economico per la società. Il lavoro fatto anche con i giovani è stato buono, anche per la sostenibilità. Il direttore e la società faranno le valutazioni su come migliorare e aumentare la squadra”.