Sei punti di penalizzazione, scoppia la bufera: comunicato UFFICIALE

Sei punti di penalizzazione e classifica riscritta: scoppia la bufera, arriva anche il comunicato ufficiale a fare chiarezza

Sei punti di penalizzazione, classifica riscritta e obiettivo è più lontano. Uno spettro che si agita sul campionato italiano, ma che la società smentisce con vigore.

La giustizia sportiva può prendersi nuovamente la scena, come ormai abitudine a tutte le latitudini. Questa volta siamo nel campionato di Eccellenza, dove la Vastese Calcio 1902 è ancora alla ricerca dei punti per la matematica salvezza. Il traguardo sul campo è molto vicino, nonostante due punti di penalizzazione che il club già sta scontando.

Tutto a causa delle vertenze non pagate dalla vecchia gestione con i nuovi proprietari che hanno però garantito che tutte le successive sono state regolarizzate. Una presa di posizione forte è arrivata poi nei giorni scorsi, dopo le insistenti voci su una nuova penalizzazione, questa volta di sei punti.

Una sanzione che, se confermata, farebbe piombare la squadra in piena zona rossa ma dalla società hanno diramato un comunicato per tranquillizzare tutti i tifosi.

Niente penalizzazione, la Vastese fa chiarezza

Il club ha diramato una nota per assicurare che “la Vastese Calcio 1902 ad oggi è in regola con i pagamenti delle vertenze e non è in attesa, ne ha ricevuto comunicazioni di penalizzazioni”.

Il club attacca una parte dalla stampa che ha fatto pensare ad un’imminente nuova penalizzazione: “Ci dispiace molto per quanto accaduto e ci dissociamo totalmente dai “chiacchiericci” sterili, andando avanti per la nostra strada con lo stesso impegno tenuto fino ad oggi, per Vasto, per i nostri tifosi, per i nostri fantastici calciatori, lasciando agli altri tutto il resto”.

Per la società, quindi, non c’è nessuna altra sanzione in vista: a Vasto si possono dormire sonni tranquilli.