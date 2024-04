Il Milan non lo vuole più, va all’Inter per appena 10 milioni

Il Milan non lo vuole più, possibile trasferimento all’Inter per appena 10 milioni di euro. Tutti i dettagli

Dopo Zielinski e Taremi, la dirigenza dell’Inter sta monitorando anche Hermoso come possibile colpo a parametro zero. Il difensore è ancora in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid.

Non manca però la concorrenza. Da Juventus e Napoli fino ai club di Premier League, l’imminente scadenza con i ‘Colchoneros’ fa gola a diverse big. Marotta ed Ausilio stanno così valutando anche le alternative per la difesa. L’ultima porta al nome di Oumar Solet, classe 2000 di proprietà del Salisburgo. Il difensore, già seguito da Ausilio e Baccin ed in passato anche dal Milan, potrebbe arrivare in prezzo di saldo.

Calciomercato Inter, occhi su Solet del Salisburgo: cifre e dettagli

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il contratto ancora in scadenza a giugno 2025 ha abbassato le pretese del Salisburgo: per arrivare a Solet nel prossimo mercato estivo potrebbero bastare circa 10 milioni di euro.

Un possibile affare ‘alla Bisseck’, sfruttando la situazione contrattuale del promettente difensore del Salisburgo, affrontato dai nerazzurri nella fase a gironi della Champions League. L’interesse del Milan è ormai datato e l’Inter potrebbe presto tentare l’assalto.