Follia Ronaldo in semifinale: dà una gomitata e poi ‘minaccia’ di aggredire l’arbitro

Cristiano Ronaldo ha letteralmente perso la testa nel match contro l’Al Hilal di Milinkovic-Savic e Koulibaly: ecco cosa è successo

Nei giorni dell’eclissi in tutto il mondo, capita che a volte anche le stelle del calcio siano un po’ più oscurate. È successo a Cristiano Ronaldo ieri sera, durante la sentita sfida di semifinale di Supercoppa d’Arabia tra il suo Al Nassr e l’Al Hilal schiacciasassi di Milinkovic-Savic e Koulibaly. Sotto di due gol, all’85’, CR7 ha letteralmente perso la testa in seguito a un contrasto con Al Bulayhi, che gli rifila un colpo.

Ma è il momento in cui il campione portoghese proprio non ci vede più e reagisce colpendo l’avversario con una gomitata. Allora il difensore dell’Al Hilal crolla a terra e si accende la scaramuccia. Alla fine l’arbitro tira fuori il cartellino rosso nei confronti di Cristiano Ronaldo, che non gradisce, per usare un eufemismo. L’ex Juve e United perde totalmente le staffe e, con il direttore di gara girato di spalle, addirittura dalla rabbia fa il gesto di caricare un pugno – con il pallone in mano – nei suoi confronti. Un gesto sicuramente non da fuoriclasse, al contrario deprecabile. Anche perché il portoghese poi continua e non accenna a calmarsi nei confronti del direttore di gara, bersaglio di due minuti di applausi ironici da parte di CR7. Che prima gli chiede ‘e lui non lo butti fuori?’

Poi addirittura, uscendo dal campo con un po’ di difficoltà, Ronaldo saluta sarcasticamente l’arbitro dandogli due pacche sulle spalle e mostrandogli il pollice come a dire ‘bravo, complimenti’. E poi ancora applausi, anche verso i tifosi, quasi a chiedergli di fischiare il direttore di gara perché ‘guardate che ha combinato’. Alla fine l’Al Nassr segna nel recupero con Sadio Mané, ma non basta e quindi viene eliminato con il risultato finale di 2-1. Da valutare che tipo di provvedimenti verranno presi nei suoi confronti.

In finale di supercoppa va l’Al Hilal grazie alle reti di Al-Dawsari e Malcom: continua la striscia incredibile di vittorie che ora diventano addirittura 35 consecutive. Una marcia trionfale che porterà alla conquista del campionato (sono 12 i punti di vantaggio proprio sull’Al Nassr). E a lottare per il triplete, visto che giovedì in finale si giocherà la supercoppa con l’Al Ittihad di Luiz Felipe, Kante e Benzema (ieri a segno) e poi toccherà alla semifinale della Champions League asiatica contro l’Al Ain. Senza dimenticare la semifinale di King’s Cup, ancora contro l’Al Ittihad mentre.