DIRETTA Champions | Real Madrid-Manchester City 0-0, Arsenal-Bayern Monaco 0-0 | Si parte! LIVE

Prendono il via i quarti di finale di Champions League, e si parte con il botto. Il Real Madrid e l’Arsenal ospitano rispettivamente il Manchester City ed il Bayern Monaco nelle due super sfide di andata della massima competizione per club che saranno dirette nell’ordine dal francese Letexier e dallo svedese Nyberg.

Da un lato, allo stadio ‘Bernabeu’, va in scena quella che per molti è una finale anticipata tra le due formazioni favorite per la conquista del trofeo. I blancos di Carlo Ancelotti, primi nella Liga spagnola e che sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato a fatica il Lipsia agli ottavi, cercano la rivincita rispetto alla passata stagione quando ebbero la peggio in semifinale. Gli Sky Blues campioni in carica di Pep Guardiola, terzi in Premier ma ad un solo punto dalla coppia di testa, che si sono sbarazzati abilmente del Copenaghen nel turno precedente, puntano invece a bissare il titolo conquistato un anno fa e a rivincere tutto. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming sulle app di Now e Mediaset Infinity.

Dall’altro lato, all’Emirates Stadium’, i Gunners di Mikel Arteta, reduci dalla vittoria sul Brighton che li ha riportati in testa alla Premier alla pari con il Liverpool, sognano di tornare in semifinale nella massima competizione europea per club a 15 anni dall’ultima volta dopo aver eliminato il Porto ai rigori. Per i Roten di Thomas Tuchel, che hanno fatto fuori la Lazio ma che vengono dalle sconfitte contro Borussia Dortmund e Heidenheim che hanno certificato l’addio alla possibilità di rivincere la Bundesliga, la Champions resta l’unica possibilità di non finire la stagione senza titoli. Gli ultimi tre precedenti ufficiali, che risalgono al 2017 e al 2015, sono finiti con lo stesso clamoroso risultato di 5-1 in favore dei bavaresi. Calciomercato.it vi offre i match tra Real Madrid e Manchester City e tra Arsenal e Bayern Monaco live in tempo reale.