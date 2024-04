Champions a suon di gol e spettacolo: Arsenal-Bayern 2-2, Real-City 3-3

Primi due quarti di finale splendidi in Champions: Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City tra rimonte e controrimonte, è tutto aperto

Ci si aspettava grande spettacolo nella serata di Champions League e le attese sono state pienamente rispettate. Scorpacciata di gol, emozioni e grandi giocate tra Londra e Madrid, dove succede di tutto. E i due pareggi rimandano tutto al ritorno. Se le premesse sono queste, tra otto giorni a campi invertiti ne vedremo delle belle.

Arsenal che davanti al suo pubblico parte a spron battuto e sblocca con Saka, con un gran sinistro a giro. Il Bayern, dopo la sofferenza iniziale (Neuer salva tutto su White), riemerge e sfrutta gli errori difensivi dei Gunners, pareggiando con Gnabry e passando a condurre con un rigore di Kane. Tedeschi a lungo in gestione e che hanno qualche occasione addirittura per il tris, ma Arteta pesca dalla panchina Gabriel Jesus che da solo attira tutta la difesa su di sé per servire Trossard per il 2-2. Squadre che provano a superarsi fino alla fine, ci va più vicino il Bayern che colpisce un palo clamoroso con Coman al 90′.

Ancora più incredibile e rocambolesca l’ennesima sfida tra il Real Madrid di Ancelotti e il Manchester City di Guardiola. Gol a freddo dei campioni d’Europa, con Bernardo Silva che beffa Lunin su punizione. Gara in discesa? Neanche per sogno, anzi il Real la ribalta in due minuti, anche con un po’ di fortuna. Due tiri di Camavinga e Rodrygo deviati (assegnata l’autorete a Dias nel primo caso) cambiano tutto, in ripartenza i ‘Blancos’ sciupano anche diverse occasioni per il terzo gol ancora con Rodrygo, Vinicius e Bellingham. Il City si aggrappa alle doti balistiche dei suoi, dal limite dell’area Foden e Gvardiol trovano due prodezze assolute per il controsorpasso. Ma è ancora più bravo Valverde che con uno stupendo destro al volo fissa il punteggio sul 3-3.

ARSENAL-BAYERN MONACO 2-2 – 12′ Saka (A), 18′ Gnabry (B), 32′ rig. Kane (B), 76′ Trossard (A)

REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-3 – 2′ Bernardo Silva (M), 12′ aut. Dias (R), 14′ Rodrygo (R), 66′ Foden (M), 71′ Gvardiol (M), 79′ Valverde (R)