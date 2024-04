“Che problemi ha stasera?”: Inter, tutti contro di lui

Partita non facile contro l’Udinese, per l’Inter: i nerazzurri fanno fatica, uno su tutti che finisce nel mirino della critica

Inter a caccia di altri punti pesanti, in casa dell’Udinese, per avvicinare lo scudetto. Un avvio di gara, però, non ad altissimo ritmo da parte dei nerazzurri, che faticano contro l’ottima disposizione difensiva dei friulani e non sembrano particolarmente ispirati, anzi all’intervallo si trovano anche costretti a rincorrere.

La rete beffa di Samardzic, con un tiro deviato che si infila sotto gli occhi di una difesa nerazzurra distratta, manda avanti i friulani, che ringraziano anche le parate di Okoye, molto bravo due volte su Calhanoglu e poi su un colpo di testa di Lautaro Martinez.

Tra i giocatori nerazzurri, piuttosto in difficoltà Francesco Acerbi, autore di diversi errori in disimpegno, un paio dei quali potevano anche costare cari. Non la miglior serata, anzi, del difensore, che naturalmente ha raccolto diverse critiche sui social da parte della tifoseria, non certo tenera nei commenti nei confronti della sua prova. Prestazione stigmatizzata in tanti messaggi, ecco i più polemici:

Acerbi giocatore finito — Nazzareno (@Albarien) April 8, 2024

Acerbi terrificante fino ad’ora. — Gaji (@Gajasso0) April 8, 2024

Acerbi ubriaco stasera — Marco Bulgarini (@bulgi81) April 8, 2024

acerbi si è giocato l'1 fisso — pi ★™︎ (@plantcocos) April 8, 2024

Mamma mia i piedi di acerbi — Amin1908 (@AMIN1908_) April 8, 2024

Acerbi quando hai voglia di svegliarti facci uno squillo — L. (@LPavardinho) April 8, 2024

Acerbi prova a rendere divertente questa partita servendo un delizioso assist per Pereyra che però sciupa l’occasione#UdineseInter — Inter Stellare ⭐🖤💙 (@inter_stellare) April 8, 2024