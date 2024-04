Palladino e la frase sibillina sul ‘suo’ Napoli: “Sentimento sempre forte”

Il napoletano Palladino sfida il Napoli nel match di domani pomeriggio all’U-Power Stadium: le dichiarazioni dell’allenatore del Monza in conferenza stampa

Si parla tanto in questi giorni del futuro di Raffaele Palladino, che a meno di sorprese è destinato a lasciare il Monza a fine stagione per compiere il salto verso una big del nostro campionato.

Domani ci sarà la sfida contro la squadra della sua città, con il giovane tecnico napoletano che preferisce però dribblare l’argomento panchina, malgrado il suo nome venga accostato anche ai partenopei oltre al Torino e soprattutto alla Fiorentina per il dopo Italiano. Il rapporto evidentemente con Napoli e le sue radici è speciale: “Rimpianto per non aver giocato nel Napoli? Non ho mai avuto contatti, a 15 anni sono andato alla Juventus e non c’è mai stata la possibilità di giocare nella squadra della mia città e dove vive la mia famiglia. Sarebbe stato bello, anche perché il sentimento per il Napoli è sempre forte. Però non è mai accaduto“.

Una sfida intrigante quella contro i campioni in carica, con l’opportunità per il Monza di agganciare proprio gli azzurri di Calzona in classifica: “La partita di domani è già stimolante di suo, da ogni punto di vista e non solo per la classifica – risponde Palladino alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Affrontiamo una squadra fortissima e con individualità di altissimo livello. Giochiamo pur sempre contro i campioni d’Italia in carica e che nello scorso campionato hanno stracciato tutti. Servirà la partita perfetta”.

Monza-Napoli, Palladino lancia Valentin Carboni: “Si è allenato alla grande”

Palladino, sempre rispondendo alla domanda di Calciomercato.it, si sofferma sui singoli e nello specifico su Valentin Carboni: “Sta bene, è rientrato dalla Nazionale a ridosso della ripresa del campionato e anche per questo con il Torino è partito dalla panchina. Ha lavorato come sempre alla grande in settimana: è motivato e pronto per scendere in campo“.

🗣️ #Monza – #Palladino pre #Napoli in conferenza: “La gara di domani è già stimolante di suo, affrontiamo una squadra fortissima e i campioni d’Italia che nello scorso campionato hanno stracciato tutti. Hanno grandi individualità: servirà la partita perfetta” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/IKXIVYTc9b — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 6, 2024

Il sogno del Monza, evidentemente, si chiama Europa: “Sapete che sono molto ambizioso, con i ragazzi vogliamo continuare ad alzare l’asticella. L’obiettivo era restare in Serie A e ci siamo riusciti per la seconda volta di seguito: è un traguardo storico per Monza e questa società. In queste otto partite proveremo a fare qualcosa di straordinario”. Infine sulle assenze: “Senza Pessina il capitano domani sarà Pablo Marì. Oltre a Caprari, Bettella e Vignato con quest’ultimo che si è aggregato alla Primavera, non hanno recuperato D’Ambrosio e Machin”.