La strategia segreta della Juve: cosa succede dopo l’aumento di capitale

La Juve ha appena fatto un nuovo aumento di capitale da 200 milioni di euro con cui programmare il futuro: ecco la strategia del club bianconero

La Juve si sta riprendendo, o per lo meno così si augurano i tifosi bianconeri. La vittoria contro la Lazio in Coppa Italia, infatti, potrebbe diventare il volano per riprendersi anche in campionato in cui la squadra di Massimiliano Allegri non vince dalla gara, riacciuffata all’ultimo, contro il Frosinone.

Al di là, però, delle questioni di campo, il club di Torino ha appena dato il via libera a un nuovo aumento di capitale da 200 milioni di euro, che permetterà alle casse della Vecchia Signora di tirare un altro sospiro di sollievo. Se “tale risultato conferma nuovamente il pieno supporto da parte del mercato nei confronti della società nel contesto dell’offerta”, come si legge nel comunicato rilasciato dalla Juve, quali sono i piani per il futuro di John Elkann e di tutto il consiglio di amministrazione del club. A svelarlo è stato il ‘Corriere dello Sport’.

I piani per il futuro della Juve: ecco il piano triennale per ridurre i costi (e i debiti)

La strategia che la Juve dovrebbe mettere in campo, secondo il quotidiano sportivo, seguono di base tre direttive, ovvero: ridurre i debiti, aumentare i ricavi e tagliare in parte anche i costi della rosa così da poter investire altri soldi in operazioni di mercato ‘intelligenti’, come quella che ha portato Andrea Cambiaso a vestire la maglia bianconera.

Per quanto riguarda proprio il calciomercato, la ricapitalizzazione ufficializzata ieri metterebbe a disposizione del football director, Cristiano Giuntoli, 20-30 milioni di euro per l’estate, a cui si devono aggiungere anche i premi che dovrebbero arrivare dalle Coppe, e quindi sia dalla Coppa Italia che la squadra di Allegri ha la possibilità di portare a casa, ma anche l’accesso in Champions League.

L’obiettivo dichiarato, ancora, è quello di ritornare a splendere, almeno nei conti, come nel 2017, avendo anche meno plusvalenze, quelle che l’anno scorso hanno fatto cadere in un abisso la Juve un anno fa. Ma quella è un’altra storia, ed è stata archiviata, almeno dal punto di vista sportivo. In ogni caso, il budget è stato deciso e ora bisognerà solo rispettarlo sul calciomercato, al netto di nuove eventuali cessioni.