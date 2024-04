UFFICIALE Milan, che brutta notizia: si è operato per una lesione al menisco

Il Milan ha comunicato che il suo talento si è operato per la ricostruzione del menisco e dovrà stare fuori a lungo

Il Milan ha praticamente blindato il secondo posto. La squadra di Pioli con la vittoria a Firenze e la contemporanea sconfitta della Juventus all’Olimpico contro la Lazio è saluta a +6 sui bianconeri e confermando un margine di ben 13 punti sulla quinta che in questo momento è la Roma. Un vantaggio decisamente rassicurante per i rossoneri, che possono chiudere la stagione in campionato con sostanziale tranquillità. Riversandosi poi sull’Europa League e il doppio confronto con la Roma in quarti di finale.

Le energie del Milan saranno tutte lì, inevitabilmente. E per Pioli è fondamentale avere tutti a disposizione, senza incappare di nuovo nell’emergenza infortuni che l’ha martoriato nei mesi scorsi, soprattutto in difesa. Pobega e Kalulu sono i lungodegenti che staranno fuori ancora un mese circa e torneranno per il finale di stagione, quando sperano ovviamente di lottare ancora per il trofeo. Non saranno gli unici giocatori rossoneri a giocarsi una coppa internazionale nelle prossime settimane, visto che i ragazzi della Primavera di Abate – vittoriosi ieri a Vinovo con la Juve grazie al solito Camarda – sfideranno il Porto nella semifinale di Youth League. Ma dovendo fare a meno di uno dei giocatori più importanti, ovvero Victor Eletu. Il giovane centrocampista nigeriano infatti si è operato al menisco e starà fuori a lungo. Per cui il classe 2005 salterà la Final Four.

Milan, la Primavera perde Eletu per una lesione al menisco

Il Milan ha infatti comunicato sul suo sito ufficiale il pesantissimo infortunio: “Nella mattina di giovedì 28 marzo il calciatore Victor Ehuwa Eletu è stato sottoposto ad artroscopia per la riparazione della lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi-Sant’Ambrogio. L’intervento, eseguito dal dott. Pozzoni e dalla sua équipe, è perfettamente riuscito. Il giovane centrocampista rossonero ha iniziato il percorso riabilitativo”.

Eletu rimarrà fuori per molto tempo, lasciando Abate in grande difficoltà. Il nigeriano classe 2005 infatti è titolarissimo dei rossoneri, vera e propria diga di centrocampo convocato anche da Pioli – che lo apprezza molto – contro il Napoli in campionato e in un paio di partite di Europa League, il doppio confronto col Rennes. Questo brutto infortunio lo costringerà a sospendere il suo ottimo percorso di crescita.