Inter saccheggiata, si prendono Inzaghi e Lautaro Martinez: tutto deciso

L’Inter può perdere in un colpo solo sia Inzaghi che Lautaro Martinez: c’è la grande insidia in vista della bollente estate di calciomercato

La seconda stella è ormai lì, a portata di mano. In casa Inter è già partito il conto alla rovescia e sono in pochi (per non dire nessuno) a credere che lo scudetto possa ancora sfuggire alla squadra di Inzaghi.

Il Milan a distanza siderale non fa paura, un po’ di più la fa l’estate con le consuete voci di calciomercato in uscita che circondano la formazione nerazzurra. Voci che questa volta toccano anche l’artefice dell’ormai vicino ventesimo scudetto interista: Simone Inzaghi. Le performance dell’allenatore piacentino hanno conquistato l’Europa e dall’Inghilterra sono pronti a far partire l’assalto per l’ex tecnico della Lazio.

Il Liverpool è alla ricerca di un nuovo condottiero visto l’annuncio addio di Klopp e proprio il nome di Inzaghi è cerchiato in rosso nell’elenco che i vertici dei Reds stanno redigendo per scegliere il prossimo allenatore. Inzaghi al Liverpool, ma non da solo: con lui potrebbe finire anche Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez segue Inzaghi: scelta fatta

Calciomercato.it su X ha voluto fare un sondaggio proprio sul possibile approdo di Inzaghi sulla panchina del Liverpool, chiedendo quale big potrebbe portarsi con lui in Premier League.

La scelta è ricaduta su Lautaro Martinez, votato dal 36,7% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio. Poco distante dal capitano nerazzurro, per il quale è in corso la trattativa per il rinnovo di contratto, è finito Nicolò Barella: nel caso del centrocampista i voti sono stati il 34,7%. Sono in pochi, invece, a pensare che a seguire Inzaghi al Liverpool possa essere uno tra Calhanoglu e Thuram: per entrambi i voti si sono fermati al 14,3%.