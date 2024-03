Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Luis Alberto c’è, sorpresa De Sciglio

Le formazioni di Lazio-Juventus, match valevole per la 30esima giornata di Serie A, in programma stasera alle ore 18 all’Olimpico

Poche ore all’inizio della ventisettesima giornata di Serie A. All’Olimpico il big match tra la Lazio di Igor Tudor e la Juventus di Massimiliano Allegri. Una sfida tra due squadre reduci da un brutto periodo a livello di risultati, tanto che i biancocelesti hanno cambiato allenatore, con le dimissioni di Sarri.

Nel sabato di Pasqua, al rientro dalla sosta per le nazionali, Lazio e Juventus si affrontano in uno dei match più attesi e sentiti, fondamentale per entrambe le squadre. Tudor è all’esordio sulla panchina biancoceleste contro la sua storica ex, a caccia di una rimonta europea complicatissima e di una finale di Coppa Italia. Allegri deve blindare la Champions e il suo posto, oltre ovviamente a portare a casa lo stesso trofeo che vuole anche la Lazio. Stasera il primo atto di tre, visto che martedì c’è l’andata della semifinale di coppa a Torino, il 23 (ma sarà spostata al 24) il ritorno a Roma.

Un momento particolare per Tudor, che deve esplorare e sperimentare avendo conosciuto più di qualche titolare solo nelle ultime ore a causa delle nazionali. La difesa a tre è stata quella provada fin dal suo arrivo, anche se non ha voluto confermarla pubblicamente. Out Provedel, in porta ci sarà Mandas con Casale, Gila e Romagnoli a comporre il tridente difensivo. In panchina è tornato finalmente Patric. A centrocampo Lazzari è out, così come Pellegrini che è anche squalificato, per cui giocheranno Felipe Anderson e Marusic. In mezzo Guendouzi sicuro del posto, al suo fianco Vecino è avanti su Cataldi e Kamada (sempre fuori Rovella). Nel 3-4-2-1 la punta dovrebbe essere Ciro Immobile, in pole su Castellanos: “L’ho visto voglioso e motivato, anche per la Nazionale”, ha detto Tudor. Dietro di lui Zaccagni e Luis Alberto: lo spagnolo ha saltato la rifinitura ma è convocato. Conserviamo un piccolo dubbio, se non dovesse farcela dentro Pedro o Isaksen. Nelle prove di questi giorni Zaccagni è stato provato a sinistra a tutta fascia, non è da escludere come soluzione con Felipe Anderson dietro la punta.

Mister Massimiliano Allegri deve fare i conti con l’emergenza in attacco. Per il resto, la formazione è quella ‘tipo’. In porta c’è Szczesny – grande protagonista con la sua Polonia – davanti a lui il trio formato da Gatti, Bremer e Danilo. In mezzo torna la mediana titolare, Rabiot sta meglio, insieme a lui Locatelli in regia e McKennie – fresco vincitore della Nations Legue centro-nordamericana (assieme a Weah) -. Sulla destra però ci sarà Cambiaso, a sinistra la sorpresa Mattia De Sciglio che ha scavalcato in queste ore Iling jr; davanti Chiesa e Kean, ma attenzione alle quote di Yildiz. E non va scartato il cambio modulo con il passaggio alla difesa a quattro. Out anche Alex Sandro e Kostic.



Le formazioni di Lazio-Juventus

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Guendouzi, Vecino, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile.

All. Tudor

Squalificati: Pellegrini

Indisponibili: Provedel, Rovella, Lazzari.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, De Sciglio; Chiesa, Kean.

All. Allegri.

Squalificati: Fagioli, Pogba, Vlahovic

Indisponibili: Alcaraz, Milik, Alex Sandro, Kostic

Lazio-Juventus: dove vederla in tv

Lazio-Juventus, che andrà in scena sabato 30 marzo, alle ore 18, verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN.

Il calendario di Lazio e Juventus

La Lazio è attesa da una settimana di fuoco con la Juve due volte in quattro giorni, stasera e martedì a Torino per la semifinale di andata di Coppa Italia. Poi sarà il turno del derby della capitale in ‘casa’ della Roma, sabato 6 aprile. Poi calendario più ‘morbido’ con Salernitana, Genoa e Verona.

La Juventus dopo la gara di Roma, affronterà ancora la Lazio come già detto. Poi accoglierà la Fiorentina sempre all”Allianz Stadium’, quindi la settimana successiva farà visita al Torino, dall’altro lato della città, per il ‘Derby della Mole’. Quindi chiuderà il mese di aprile in trasferta a Cagliari, nel mezzo il ritorno di coppa all’Olimpico.