La Juventus e il colpo dell’estate: servono 123 milioni

La Juventus al lavoro per tornare grande: c’è un obiettivo che stuzzica particolarmente il Dt bianconero Giuntoli

Il grande sogno per il centrocampo della Juventus rimane Teun Koopmeiners, da tempi non sospetti sul taccuino di Giuntoli.

L’attuale capo dell’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ segue il nazionale olandese fin dalla gestione al Napoli e adesso punta a portarlo sotto la Mole la prossima estate. Operazione complicata considerando la valutazione da 55-60 milioni dell’Atalanta, ma con la Juve decisa ad andare fino in fondo per strappare ‘Koop’ agli orobici e alla concorrenza della Premier League. Inoltre, in caso di partenza di Rabiot e quindi di mancato rinnovo del francese, Giuntoli potrebbe piazzare un doppio colpo e cambiare così volto alla mediana bianconera. La Juventus segue da vicino anche Ferguson nel campionato di Serie A e per il bolognese può giocarsi anche il jolly Miretti.

Calciomercato Juventus, Goretzka stuzzica Giuntoli: i costi dell’affare

All’estero invece, oltre alla suggestione Kroos se non dovesse prolungare con il Real Madrid, uno dei profili che maggiormente stuzzicano la dirigenza della Continassa è Leon Goreztka, che di recente ha ammesso la possibilità di lasciare dopo sei stagioni il Bayern Monaco.

Anche qui per la Juventus – come riporta Bild Sport’ – ci sarebbe la forte concorrenza della Premier, con i bianconeri che attraverso alcuni emissari hanno seguito il centrocampista della nazionale tedesca nel match di Champions League contro la Lazio. L’ostacolo per il club piemontese potrebbero essere i costi del trasferimento: Goretzka, sotto contratto fino al 2026, ha una valutazione vicina ai 40 milioni di euro e un ingaggio di circa 16,5 milioni a stagione. Un possibile quinquennale, oltre al cartellino del giocatore, porterebbero le cifre dell’affare poco sotto i 123 milioni. Un’operazione, al giorno d’oggi, difficilmente sostenibile per la Juve.