Spalletti avverte l’Italia: “Con l’Ecuador sarà peggio. Ecco cosa mi aspetto”

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti prima del calcio d’inizio del match amichevole della nazionale azzurra contro l’Ecuador

Alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, nell’area metropolitana di New York andrà in scena la seconda amichevole dell’Italia di Luciano Spalletti.

Gli azzurri sono pronti a sfidare un’altra squadra sudamericana, l’Ecuador. Si alza, dunque il livello dell’avversario: “Sarà anche peggio rispetto al match contro il Venezuela – afferma il Commissario tecnico della nazionale italiana ai microfoni di Rai Sport -, loro hanno le qualità del calcio europeo insieme alla garra delle squadre sudamericane. Sarà una bella partita.

Gli azzurri sono chiamati ad alzare il livello. Contro il Venezuela è arrivata la vittoria grazie ad una doppietta di Retegui, ma la prestazione degli uomini di Spalletti non ha convinto: “Mi aspetto di avere più concretezza e meno leggerezza in queste perdite di palla – prosegue il tecnico -. In 5 minuti puoi diventare un eroe o mandare tutto per aria. Serve essere convinti di dove si vuole andare”.