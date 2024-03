Non solo Sommer e De Vrij: sale a 8 il numero degli infortunati con le Nazionali

La pausa per le nazionali porta con sé i soliti infortuni: dall’Inter al Milan, passando per Atalanta e Roma, quanti problemi per la Serie A

La pausa per le nazionali non è ancora terminata, ma già si contano numerosi infortuni. Come di consueto, lo stop dei campionati per dare spazio alle rappresentative nazionali ha conseguenze non di poco conto sulla condizione fisica dei calciatori.

Anche la Serie A deve pagare dazio e lo fa anche con le big: dall’Inter al Milan, passando per Atalanta e Roma, sono numerosi i calciatori costretti a ritornare ai propri club a causa di acciacchi fisici. Ecco la situazione delle squadre fin qui ‘coinvolte’ dalla maledizione Nazionale.

Atalanta – Gasperini rischia di perdere Charles De Ketelaere, alle prese con un problema agli adduttori. Da verificare la sua disponibilità per la sfida di sabato contro il Napoli.

Inter – È la squadra che ha più pagato pegno in questa pausa. Prima si è fermato Stefan de Vrij, quindi Yann Sommer. L’olandese ha avuto un problema muscolare in allenamento e nei prossimi giorni le sue condizioni saranno valutate. Per il portiere, invece, infortunio alla caviglia durante la sfida tra Svizzera e Danimarca. Anche in questo caso si attendono gli accertamenti per capire l’entità del problema.

Nazionali, quanti infortuni: Inter e Roma le più colpite

Roma – Se l’Inter piange, la Roma non può certo sorridere. De Rossi deve fare i conti con il problema muscolare patito da Tommaso Baldanzi nel ritiro dell’Under 21: l’ex Empoli ha lasciato la Nazionale e ora si aspettano indicazioni sull’entità dell’infortunio. Non sembrerebbe roba di poco conto quella di Azmoun, infortunatosi durante Iran-Turkmenistan, match in cui è andato anche a segno.

Milan – Pioli perde Simon Kjaer: problema muscolare anche per lui durante la sfida tra Svizzera e Danimarca con le sue condizioni che saranno verificate nei prossimi giorni. Bennacer, invece, ha fatto già rientro in Italia: l’Algeria ha preferito non rischiarlo visto i problemi fisici con cui si è presentato in Nazionale.

Udinese – Spalletti non potrà impiegarlo questa sera: Lorenzo Lucca è una delle vittime della pausa per le nazionali. Problema agli adduttori per lui ed esordio con l’Italia maggior rimandato. La speranza per i friulani è che possa essere a disposizione alla ripresa del campionato.