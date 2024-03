Dieci punti di penalizzazione, classifica stravolta: cosa succede ora

La sentenza può sconvolgere il campionato: classifica da riscrivere e la squadra rischia di veder sfumare l’obiettivo

Un vero e proprio terremoto che è iniziato e non si sa ancora quando vedrà la fine. È la Premier League a fare i conti con i problemi nati dopo l’introduzione delle più ferree norme sul Fair Play finanziario che stanno però rischiando di compromettere in maniera clamorosa la stagione.

La situazione è per molti aspetti nota: mentre Chelsea e Manchester City aspettano il pronunciamento su numerosi capi d’accusa (probabile si vada alla prossima stagione), in questa Everton e Nottingham Forest sono alle prese con le violazioni del regolamento e sono state penalizzate. Sei punti per i Toffees, quattro per il Forest e la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare.

La società di Liverpool, infatti, attende il verdetto per un’altra violazione e rischia una nuova penalizzazione i classifica con la sentenza che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e comunque prima della fine del campionato.

Premier League, Everton: altra penalizzazione e retrocessione

Una situazione devastante per l’Everton che è attualmente poco fuori la zona retrocessione. Stando a quanto riferisce ‘Football Insider’, per i Toffees potrebbero arrivare altri quattro punti di penalizzazione, portando quindi a 10 i punti da sottrarre in classifica.

Dovesse essere confermata questa sentenza, la squadra di Dyche precipiterebbe al terzultimo posto in classifica, a pari punto proprio con il Nottingham Forest e diventerebbe complicato, anche guardando al rendimento delle ultime partite, riuscire ad evitare la retrocessione.

Il club però spera di poter evitare un’ulteriore stangata e punta sul fatto che due dei tre anni contemplati nella nuova violazione rientrano anche nel precedente giudizio che ha portato al -6 in classifica.