Legamento del ginocchio ko, UFFICIALE: operazione e 9 mesi di stop

Il comunicato ufficiale del club: “Ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore”

Grave infortunio al ginocchio e operazione la prossima settimana. C’è il comunicato ufficiale del club.

Parliamo di Sven Botman, difensore olandese del Newcastle infortunatosi in FA Cup contro il Manchester City cinque giorni fa. Il centrale dei bianconeri, avversari del Milan nello scorso girone di Champions League, “ha subito un infortunio al legamento crociato anteriore“. Come aggiunge la nota della società inglese, “si prevede che tornerà in campo entro sei-nove mesi“.

A lungo obiettivo di mercato dello stesso Milan, Botman aveva già rimediato un infortunio al ginocchio nel settembre scorso. Scelse un piano riabilitativo non chirurgico, che gli ha permesso di tornare in campo a dicembre. Approdato al Newcastle nell’estate 2022 per circa 40 milioni, fino al nuovo infortunio il ventiquattrenne ha collezionato 22 presenze e siglato 2 gol.