Milan-Inter, caos data: “Niente derby di lunedì per questioni religiose”

Le ultime sul cambio di data del derby, che potrebbe giocarsi lunedì 22 aprile, ma c’è chi dice no. Ecco il motivo dell’opposizione

I tifosi dell’Inter hanno da tempo cerchiato con la matita rossa la sfida contro il Milan. Un match, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, che potrebbe assegnare il tricolore ai nerazzurri.

Il giorno esatto del derby però non si conosce ancora. Si va verso lo slittamento a lunedì 22 aprile (è attesa per oggi l’ufficialità), per consentire alla squadra di Stefano Pioli di avere un giorno in più per preparare la partita dopo le fatiche di Europa League, contro la Roma.

Una data, questa, però, che non piace proprio a tutti. A prendere posizione è l’Inter club Brothers of the World, che come riporta gazzetta.it, ha inviato al club nerazzurro una lettera nella quale chiede di non accettare lo spostamento del derby a lunedì 22 aprile.

Inter, no al derby di lunedì: la lettera dell’Inter club Brothers of the World

Il motivo? E’ il giorno della pasqua ebraica, e l’Inter club Brothers of the World è composto da numerosi soci di religione ebraica:

“Apprendiamo dagli organi di stampa che esiste una concreta possibilità che il prossimo derby Milan-Inter venga messo in calendario per lunedì 22 Aprile – è quanto si legge nella lettera -. Essendo il nostro Inter club composto da numerosi soci di religione ebraica, con la presente chiediamo che venga fatta richiesta alla società Fc Internazionale di non acconsentire a tale spostamento in quanto in sovrapposizione con la festività solenne della Pasqua Ebraica che non permetterebbe la possibilità di assistere regolarmente alla partita allo stadio o in televisione ai nostri membri. Altrettanto varrebbe per tutti i componenti delle comunità ebraiche Italiane, inclusi i sostenitori dell’Fc Internazionale e dell’Ac Milan, che sono tenuti a rispettare i precetti ordinati nelle festività solenni in quanto festività più importanti per la religione ebraica…”.