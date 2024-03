Lazio, al via l’era Tudor: la Juventus nel destino e le parole dell’ex compagno

Entrambe le formazioni capitoline hanno cambiato allenatore. La Roma oramai è immersa nella gestione di De Rossi, la Lazio è pronta a aprire il capitolo Tudor

L’allenatore croato in passato è stato accostato anche ad altre big della Serie A, tra cui la Juventus contro la quale curiosamente inizierà la sua avventura sulla panchina biancoceleste.

La stagione della Lazio di Sarri, forse, è finita con quell’occasione non concretizzata da Ciro Immobile all’’Allianz Arena’ di Monaco di Baviera, nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Nonostante il percorso in Coppa Italia (che vedrà la Lazio impegnata contro la Juventus nelle semifinali), l’andamento in campionato ha sancito la fine dell’era di Maurizio Sarri. Il sogno cullato di superare il turno in Germania nella massima competizione europea si è infranto in quel frangente e così la Lazio ha fatto i conti con la realtà.

Per non lasciare alibi alla squadra, mister Sarri si è messo da parte. E dopo qualche giorno di interregno di mister Giovanni Martusciello, fido del toscano, la scelta del presidente Claudio Lotito è stata forte. Insieme al ds Mariano Fabiani, la decisione è caduta su Igor Tudor.

Calciomercato Lazio, parla l’amico di Tudor: “Chi non lo segue è fuori. Sarà dura per chi non vuole lavorare”

A Roma, sponda Lazio, è tutto pronto per inaugurare l’era di Igor Tudor. Con una Coppa Italia ancora in ballo e una posizione europea da raggiungere in campionato.

Nelle colonne del ‘Corriere dello Sport’ di quest’oggi, si legge una bella intervista a Vik Lalic, che ha condiviso lo spogliatoio dell’Hajduk Spalato con Igor Tudor agli inizi della carriera da calciatore del nuovo mister biancoceleste, tra il ’95 e il ’98. L’ex compagno usa parole di elogio per l’amico: “Una persona eccezionale, sempre pronto ad aiutare chi gli è vicino, a dedicarsi con tutto sé stesso alle persone e ai giocatori a cui tiene. Se vede che i calciatori lo seguono e danno il massimo in allenamento, allora farà qualsiasi cosa per loro, cercherà di sostenerli e di farli crescere. Ma sarà dura per coloro che non hanno voglia di lavorare o non sono pronti a sacrificarsi per la squadra. Loro spariranno molto presto dai radar…”. Parole dolci, ma anche un monito quindi: “Chi non lo segue è fuori, rimetterà tutto in ordine”.

L’esperienza di Tudor sulla panchina delle aquile inizierà proprio contro la Juventus, in un doppio confronto tra Serie A e Coppa Italia. La scorsa estate il nome del croato è stato anche accostato alla panchina a della ‘Signora’, che rappresenta la casa calcistica di Tudor in Italia. Prima da calciatore tra la fine degli anni ’90 e gli inizi degli anni 2000; poi come allenatore, essendo stato ‘l’allenatore in seconda’ di Andrea Pirlo nella stagione 20/21. Adesso però c’è la Lazio e l’amico Lalic assicura: “I tifosi biancocelesti possono essere contenti, Tudor penserà soltanto alla Lazio e lo farà 24 ore su 24”.