HIGHLIGHTS | Milan in fuga al secondo posto: tris al Verona

La squadra di Stefano Pioli trova un altro successo in trasferta in questo campionato e allunga il vantaggio sulla Juventus

Dopo l’ennesimo scivolone della Juventus, fermata sul pari dal Genoa quest’oggi, il Milan ne approfitta ed aumenta il proprio vantaggio al secondo posto. Grazie alla vittoria per 1-3 ottenuta in casa del Verona, la formazione allenata da Stefano Pioli si riporta al secondo posto in solitaria con tre punti di vantaggio sui rivali bianconeri.

Per i rossoneri sono state decisive le reti di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze nel finale. Per il Verona, invece, era stato Noslin ad accorciare momentaneamente le distanze riportato i suoi sotto di una sola rete prima dell’allungo definitivo del Milan. Ad aprire l’incontro, dopo un missile di Pulisic finito sulla traversa, quasi allo scadere del primo tempo è stato il gol di Hernandez. Dopo una cavalcata sulla corsia di sinistra ed un paio di rimpalli favorevoli, il terzino francese ha fulminato Montipò con un mancino ravvicinato e potente.

A siglare il più semplice dei raddoppi è stato invece Pulisic, abile a precipitarsi su una respinta di Montipò alla conclusione di Okafor e gonfiare la rete a porta praticamente sguarnita. Sullo 0-2 ecco che è arrivata la reazione dei padroni di casa, anche grazie alle forze fresche mandate nella mischia dalla panchina. A riaprire solo per qualche minuto l’incontro la perla di Noslin, bravissimo a sfoderare un tiro perfetto di controbalzo dal limite dell’area. A smorzare l’entusiasmo del Verona e chiudere i conti, infine, ci ha pensato Chukwueze con un sinistro al volo sugli sviluppi di corner.

Verona-Milan 1-3, la classifica di Serie A aggiornata

Come dicevamo, con questa vittoria il Milan stacca nuovamente la Juventus e si riappropria del secondo posto in solitaria. Adesso, sono tre i punti di vantaggio sui bianconeri e 13 le lunghezze di ritardo sull’Inter attesa questa sera al posticipo contro il Napoli a San Siro.

Verona-Milan 1-3: 44′ Theo Hernandez (M), 50′ Pulisic (M), 64′ Noslin (V), 80′ Chukwueze (M)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 75, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma* 48, Atalanta* 47, Napoli* 44, Fiorentina* e Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona* 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo* 23, Salernitana 14.

*una partita in meno