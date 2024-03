Ribaltone in Serie A: UFFICIALE ridotta la squalifica

Momento nero per la Lazio tra i risultati che non arrivano e l’addio di Maurizio Sarri. Arriva però una piccola buona notizia dalla Corte Sportiva d’Appello: ridotta la squalifica

Il secondo posto in Serie A dello scorso anno appare come un lontano ricordo per la Lazio che sta vivendo una stagione quasi del tutto da dimenticare.

L’ultimo periodo in particolare è stato molto agitato tra risultati negativi sia in campionato che in Champions, e soprattutto le dimissioni di Maurizio Sarri che hanno alzato un ulteriore polverone mediatico su una squadra che ha bisogno di cambiare passo.

Tre ko di fila in Serie A per i capitolini andati al tappeto contro Fiorentina, Milan e Udinese. Particolari strascichi li aveva lasciati la gara contro i rossoneri alla luce delle polemiche arbitrali e di alcune sanzioni disciplinari. Tra queste l’espulsione di Matteo Guendouzi inizialmente costata due giornate di squalifica.

Oggi è arrivata la nota ufficiale della FIGC che recita: “La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello, presieduta da Umberto Maiello, ha parzialmente accolto il reclamo della Lazio, riducendo da due a una giornata di gara (e un’ammenda di 10.000 euro) la squalifica inflitta a Mattéo Guendouzi”.