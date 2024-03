PAGELLE E TABELLINO MILAN-EMPOLI 1-0: Pulisic leader, Calabria impreciso

Pagelle e tabellino di Milan-Empoli, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A, in programma alle ore 15.00 allo stadio San Siro

Al Milan basta un gol di Christian Pulisic per conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato. I rossoneri battono cos├Č l’Empoli 1 a 0 e superano momentaneamente la Juventus al secondo posto in classifica.

Oltre all’americano buona la prestazione di Bennacer, Reijnders e Okafor. E’ proprio il sostituto di Leao a fornire l’assist per l’ex Chelsea. Da rivedere Thiaw, positivo l’ingresso in campo, invece, di Kalulu.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

FLOP Calabria 5 – La sua partita inizia male con due cross completamente sballati. Manca di qualit├á e commette tanti falli, alcuni anche ingenui. Soprattutto nella ripresa ha tanta voglia di fare, ma sbaglia due gol: nella prima occasione calcia altissimo da ottima posizione, poi spreca da due passi di testa, non sfruttando una pennellata al bacio di Okafor.

Thiaw 5,5

Tomori 6 – Dal 62′ ┬áKalulu 6,5

Hernandez 6,5

Bennacer 6,5

Reijnders 6,5 – Dal 62′ Musah 6,5

TOP Pulisic 7 – Del tridente titolare rimane solo l’americano e inevitabilmente diventa il punto di riferimento della squadra. Oggi pomeriggio ├Ę lui il leader tecnico dei rossoneri e fin dall’inizio crea grattacapi alla difesa dei toscani, poi trova il gol, su servizio di Okafor. Un gol che vale tre punti pesantissimi. Dal 63′ Chukwueze 5,5

Loftus-Cheek 6

Okafor 7 – Dal 90′ Adli s.v.

Jovi─ç 5,5 – Dal 72′ Giroud 6

All. Pioli 6

EMPOLI

Caprile 7

Ismajli 6 – Dal Bereszy┼äski 5,5

Walukiewicz 6,5

Luperto 5,5

Pezzella 6 – Dal 55′ Cacace 6

Gyasi 5,5

Fazzini 5,5 – Dal 55′ Kovalenko 5,5

Maleh 5,5

Cambiaghi 6

┼╗urkowski 5 – Dal 76′ Cancellieri s.v.

Niang 5 – Dal 76′ Destro s.v.

All. Nicola 6

TABELLINO 

MILAN-EMPOLI 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hern├índez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovi─ç. A disp.: Mirante, Sportiello; Gabbia, Kalulu, Kj├Žr, Terracciano; Adli, Musah; Chukwueze, Giroud. All.: Pioli.

EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Gyasi, Fazzini, Maleh; Cambiaghi, Żurkowski; Niang. A disp.: Berisha, Perisan; Bastoni, Bereszyński, Cacace, Ebuehi; Kovalenko; Cancellieri, Caputo, Cerri, Destro, Shpendi. All.: Nicola.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

GOL: 39′ Pulisic (M)

AMMONITI: 21′ Fazzini (E), 23′ Reijnders (M), 53′ Pezzella (E), 63′ ┼╗urkowski (E), 82′ Cancellieri (E)

ESPULSI: