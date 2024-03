Inzaghi esulta: partenza eccellente e due novità per Bologna | CM.IT

La capolista Inter, in attesa dello scontro Champions contro l’Atletico Madrid, sarà di scena sabato nell’ostica trasferta di campionato sul campo del Bologna

L’Inter prepara la trasferta contro la rivelazione Bologna e arrivano ulteriori buone notizie da Appiano Gentile per Simone Inzaghi.

Agli ordini dell’allenatore emiliano nell’allenamento odierno c’era infatti anche Hakan Calhanoglu, che ha smaltito il risentimento all’adduttore della coscia destra accusato prima della trasferta di Lecce. Il regista turco si è allenato per l’intera seduta con il resto del gruppo e sarà quindi arruolabile per l’anticipo di sabato pomeriggio contro la squadra dell’ex Thiago Motta. Sull’utilizzo dell’ex Milan – come raccolto da Calciomercato.it – si capirà meglio domani dopo la rifinitura prima della partenza in treno per Bologna, anche se difficilmente Inzaghi lo rischierà dal primo minuto. Conferma possibile quindi per Asllani, convincente in cabina di regia nelle tre uscite (Lecce, Atalanta e Genoa) senza il titolarissimo Calhanoglu.

Inter, Calhanoglu parte per Bologna: le mosse di Inzaghi contro l’ex Thiago Motta

Per il turco quindi probabile tagliando in corso d’opera al Dall’Ara, ovviamente con vista Madrid in previsione del decisivo incrocio di Champions League di mercoledì prossimo contro l’Atletico di un altro ex nerazzurro come Simeone.

Dal primo minuto invece dovrebbero rivedersi sia Acerbi che Thuram, che hanno dimostrato (specialmente l’attaccante francese) di aver ritrovato una buona gamba dopo l’infortunio già nello spezzone giocato lunedì a San Siro con il Genoa. L’ex Borussia è pronto a tornare e far coppia con capitan Lautaro Martinez, considerando che Inzaghi difficilmente rinuncerà al suo capitano e cannoniere principe nell’ostica trasferta in Emilia. In difesa con Acerbi rientrerà dopo la squalifica anche Bastoni, mentre sulle corsie esterne potrebbe tirare il fiato almeno inizialmente Dimarco con Carlos Augusto dal primo minuto sulla banda sinistra. Straordinari invece per Barella e Mkhitaryan: Frattesi (allarme rientrato per l’ex Sassuolo), nelle intenzioni di Inzaghi, farà rifiatare nella ripresa uno tra il nazionale azzurro e il sempreverde armeno.