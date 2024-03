Bergomi squalificato per 20 giorni: il motivo è clamoroso

L’ex capitano dell’Inter e bandiera nerazzurra Giuseppe Bergomi squalificato: arrivano le scuse

Attuale allenatore dell’Accademia Internazionale, squadra giovanile lombarda, Giuseppe Bergomi è stato squalificato.

Una squalifica di 20 giorni: questo il provvedimento scattato nei confronti di Giuseppe Bergomi, attuale allenatore dell’Accademia Internazionale, una squadra giovanile lombarda storicamente affilata all’Inter. L’ex capitano del Biscione e noto opinionista tv è stato squalificato per 20 giorni per una spinta a un dirigente avversario.

Tutto è successo la scorsa domenica, quando la sua squadra ha perso per 2-0 il derby con i pari età dell’Alcione. La formazione avversaria ha raddoppiato dopo il potenziale gol del pareggio dell’Accademia Internazionale, una marcatura annullata e che ha fatto scaldare gli animi in campo, tra cui quello di Bergomi.

Spinta a un dirigente avversario, scatta la squalifica per Bergomi

L’ex difensore di Inter e Nazionale è stato ammonito dall’arbitro, ma il Giudice sportivo lo ha squalificato perché “ammonito durante la partita, al termine della stessa veniva inibito per aver spintonato un dirigente avversario“.

Intervenuto ai microfoni del quotidiano Repubblica, Beppe Bergomi ha respinto le accuse: “Non ho spinto nessuno”. Allo stesso tempo ha chiesto scusa “per quello che è successo, ho sbagliato e non mi tiro indietro dalle mie responsabilità – ha dichiarato Bergomi a Il Giorno – anche perché in tanti anni che alleno è solo la seconda espulsione, la prima in campionati dilettantistici giovanili. Nella precedente occasione si trattava di una finale Beretti con l’Inter”.

La discussione, dunque, sarebbe stata con un ragazzo dell’Alcione: lo stesso avversario dell’Alcione ha accettato le scuse dalla bandiera nerazzurra, definendo Bergomi “un amico” e assicurando che “per noi la questione è già risolta”. Bergomi, però, dovrà restare lontano dal terreno di gioco per quasi tre settimane saltando i prossimi impegni della formazione giovanile lombarda dopo quanto accaduto lo scorso 3 marzo.