Real Madrid col fiatone, City in carrozza: Ancelotti e Guardiola ai quarti di Champions

Cala il sipario su altre due gare valevoli per gli ottavi di Champions League: City e Real Madrid non steccano e volano ai quarti

Tutto come da pronostico. Pur soffrendo praticamente tutta la partita, il Real Madrid riesce a spegnere l’entusiasmo del Lipsia e a strappare il pass per i quarti di finale di Champions League pareggiando la sfida del Bernabeu per 1-1. Molto più semplice il compito del Manchester City, che sostanzialmente archivia la pratica Copenhagen già nella prima frazione di gioco, sigillando la sfida sul 3-1.

Lento e compassato, il Real ha faticato e non poco a rendersi pericoloso dalle parti dell’area del rigore del Lipsia. Organizzato e ben disposto in campo, la squadra tedesca ha avuto almeno tre nitide circostanze, non riuscendo però a sbloccare la contesa. Cinica e spietata, la compagine di Ancelotti ha quindi sbloccato la contesa grazie al solito Vinicius, salvo poi contenere il ritorno del Lipsia in grado di pareggiare i conti con Orban al 68′. Nel finale inutile il forcing degli ospiti: traversa di Dani Olmo al 92′.

Come detto, molto più facile il compito del City di Guardiola. Dopo il gol di Akanji in avvio è arrivato subito il bis di Alvarez, complice anche una grave incertezza di Grabara. I danesi hanno provato a dare un senso all’incontro con Elyounoussi, in grado di capitalizzare una bella azione del Copenhagen in verticalizzavi. Il solito Haaland, però, ha chiuso definitivamente il match. Manchester City e Real Madrid non steccano e strappano il pass per i quarti di finale di Champions League.