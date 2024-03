Pioli crede nella vittoria dell’Europa League: “Ecco cosa mi fa essere ottimista”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli e Yacine Adli in conferenza stampa in vista di Milan-Slavia Praga, andata degli Ottavi di finale di Europa League

È giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli. Domani i rossoneri affronteranno lo Slavia Praga per l’andata degli Ottavi di finale di Europa League.

Il Diavolo torna a rituffarsi in Europa dopo il successo contro la Lazio. L’obiettivo è chiaramente arrivare: “Contro i biancocelesti abbiamo fatto una partita di atteggiamento e mentalità . Sta arrivando il periodo importante della stagione e noi siamo pronti ad affrontarlo. L’Europa League dobbiamo pensare di poterla vincere, ma non possiamo guardare troppo avanti, dobbiamo essere concentrati a passar questo turno. La qualità dei miei giocatori mi fa essere ottimista per arrivare fino in fondo”.

Prima, chiaramente, bisogna pensare allo Slavia, “una squadra molto intensa che gioca bene, con tanta energia e buona qualità ”. Stefano Pioli, dunque, è concentrato sul present e non pensa al futuro: “Nelle ultime partite abbiamo giocato sempre ad un certo livello, a parte la partita di Monza che è stata molto strana. I giudizi si faranno a fine stagione. Fonti arabi e vittoria finale dell’Europa League decisiva per il suo futuro? Sono due domande alle quali non so rispondere (sorride ndr)”.

Poi Pioli parla anche dei singoli, di Rafa Leao e Christian Pulisic: “Rafa ha le qualità per essere determinante in tutte le partite, se non segna, fa segnare. Deve continuare a credere in se stesso e pensare di essere sempre decisivo”. Il mister così mostra vicinanza all’americano dopo gli insulti degli ultimi giorni: ” Ha il nostro sostegno, ma non deve essere difeso o tutelato, la storia parla per lui. I social sono uno sfogo di maleducazione ed insulti”.

Milan-Slavia Praga, Adli: “E’ la Francia l’obiettivo”

In conferenza stampa è intervenuto anche Yacine Adli sempre più un punto fermo della squadra di Stefano Pioli: “Non so se sono un punto di riferimento per la squadra – afferma il centrocampista rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it -. Siamo sei centrocampisti forti e così riusciamo a non abbassare il livello della squadra. Ci vogliamo bene tra di noi”.

Ma la crescita di Adli è sotto gli occhi di tutti- “Ho lavorato tanto in fase difensiva e sono stato aiutato per crescere sotto questo punto di vista, ma voglio crescere ancora. I miei compagni hanno sempre creduto tanto nelle mie qualità ”. Yacine Adli non ha ancora esordito in nazionale maggiore. Nell’ultimo periodo si è parlato tanto della possibilità di giocare per l’Algeria, ma il centrocampista mostra le idee chiare: “Voglio giocare al livello più alto e la Francia è l’obiettivo”.