Esonero e addio Milan: hanno scelto lui

In casa Manchester United è sotto i riflettori il lavoro di Erik ten Hag. La panchina dei ‘Red Devils’ non è del tutto salda e per il futuro si pensa anche ad un allenatore spagnolo

Con i campionati entrati nelle fasi più calde della stagione è giusto iniziare a tirare le somme sul lavoro svolto in campo da tutti i protagonisti. Non mancano infatti alcuni allenatori che hanno già ufficialmente lasciato in vista della prossima estate, ed altri ancora sotto esame ed in attesa di capire le prossime mosse dei rispettivi club.

Lo sa bene Stefano Pioli al Milan, che tra Serie A ed Europa League dovrà provare a raccogliere risultati quanto più importanti possibili per provare a salvare un’annata altrimenti deludente visto anche il percorso deficitario in Champions. Una situazione di incertezza che in Premier League coinvolge invece il Manchester United, attualmente fuori dalla zona Champions League e spesso al centro delle critiche di tifosi ed addetti ai lavori.

I ‘Red Devils’ da anni non riescono più a concorrere per la vittoria del titolo, ed anche il ciclo ten Hag sembra aver fallito in questo intento. Non mancano quindi valutazioni sul futuro dell’olandese, scelte che in qualche modo potrebbero incrociarsi a distanza anche con quelle dello stesso Milan.

Calciomercato, incertezza su ten Hag a Manchester: ecco Lopetegui

Dopo il terzo posto in Premier League della scorsa stagione, con annessa finale di FA Cup e vittoria della Coppa di Lega era lecito aspettarsi di più per quest’anno da parte dei tifosi dello United.

A dispetto di attese e spese importanti in sede di mercato l’annata della squadra di ten Hag però non decolla e cresce il malcontento. ‘TEAMtalk’ ha recentemente rivelato che l’olandese sarebbe visto come un “uomo morto che cammina” all’Old Trafford, con il nuovo comproprietario Sir Jim Ratcliffe che pare aver perso fiducia.

L’insider Dean Jones sembra andare sulla stessa strada riferendo come una pessima chiusura di stagione potrebbe portare al cambio in panchina. In caso di addio a ten Hag ecco che Julen Lopetegui, che era stato accostato anche al Milan, potrebbe essere tra i favoriti.

Jones ha infatti rivelato: “Penso che qualcuno come Lopetegui sia in realtà probabilmente uno dei candidati più intriganti se si considerano i livelli a cui ha lavorato, come migliora le persone, come ha organizzato i team, le richieste che pone a se stesso e alle persone che li circondano”. L’insider ha aggiunto che in caso di esonero di ten Hag vede proprio lo spagnolo come candidato principale per raccoglierne l’eredità.