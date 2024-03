Disastro in campo: arriva la sospensione

È stato un weekend ricchissimo di polemiche sul fronte arbitrale tanto in Serie A quanto all’estero. Bufera su Gil Manzano, direttore di gara di Valencia-Real Madrid

L’ultima giornata di Serie A ha sancito ancora una volta lo strapotere dell’Inter e l’annessa fuga sulla Juventus seconda, a sua volta ko a Napoli. 15 i punti di distacco ora tra i nerazzurri e i bianconeri dopo un weekend nuovamente ricchissimo di polemiche arbitrali.

Le direzioni di gara di alcune partite sono finite sotto la lente di ingrandimento di tifosi ed addetti ai lavori che non hanno fatto sconti. Dal caso Di Bello in Lazio-Milan alla più recente Inter-Genoa di ieri sera. Per tutto l’arco della giornata di Serie A non sono affatto mancate le polemiche. Le stesse peraltro che hanno accompagnato anche il pari del Real Madrid in casa del Valencia in Liga.

Anche in Spagna non è stato un fine settimana tranquillo sul versante arbitrale con il caso Gil Manzano che ha scosso l’ambiente iberico. Su uno dei fischietti più importanti del panorama spagnolo pesa infatti il fischio finale di gara appena prima del potenziale gol del 2-3 di Bellingham. Una situazione al limite che ha scatenato polemiche furiose.

Bufera arbitri anche in Spagna: il caso Gil Manzano

Coda di veleno e polemiche quindi su Gil Manzano dopo Valencia-Real Madrid, con annesse conseguenze derivanti dal CTA, il comitato tecnico arbitrale spagnolo.

Secondo quanto appreso da ‘Archivio Var’ il Comitato Tecnico Arbitrale ha informato l’arbitro dell’Estremadura di aver optato per la sospensione. Gil Manzano è ben consapevole del proprio errore e si prepara a subirne le conseguenze e le sanzioni effettive.

Ora non resta che scoprire a quanto ammonterà lo stop dai campi per il direttore di gara iberico.