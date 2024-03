Come la Juve, nuova classifica: cambia la penalizzazione

Il caso ricorda molto da vicino quello che ha riguardato lo scorso anno la Juventus: cambia la penalizzazione, nuova classifica

Un altro caso agita il mondo del calcio e potrebbe portare a conseguenze sulla classifica a stagione in corso. Nello scorso anno fu la Juventus a dover fare i conti con i tempi della giustizia sportiva: penalizzazione data, tolta, poi ridata ma con una riduzione.

Il tutto mentre in campo si continuava a giocare con la classifica di Serie A che è stata come sub-judice per mesi, prima che arrivasse la sentenza definitiva con il -10 che ha portato i bianconeri fuori dalle prime posizione. Ora un altro caso sembra voler ripercorrere le orme di quello che ha visto coinvolta la Juventus.

Il riferimento è alla Premier League e all’Everton che è attualmente penalizzato con un -6 in classifica. In precedenza i punti sottratti erano stati 10, prima che in appello la sanzione venisse diminuita. Ora però per il club di Liverpool c’è un altro procedimento, per una nuova violazione al fair play finanziario, che potrebbe portare ad un’ulteriore penalizzazione in classifica.

Premier League, nuova penalizzazione per l’Everton: cambia la classifica

In particolare i Toffees sono sotto processo per l’infrazione al Fair Play Finanziario per l’ultimo triennio, un lasso di tempo che contempla anche il 2020-2021 e 2021-2022, due annate coinvolte anche nella prima penalizzazione, con il solo 2022-2023 non coinvolto nel precedente procedimento.

Se fosse confermata l’infrazione alla norma che chiede di non superare un rosso di 105 milioni di sterline nel triennio, per l’Everton ci sarebbe la certezza di sei punti di penalizzazione. Ma un aspetto può portare a ridurre la nuova sanzione.

A spiegarlo, intervenuto al podcast di ‘Football Insider’, è Keith Wyness, ex Ceo dell’Everton: “Due anni sono già stati sanzionati (nel precedente processo, ndr), quindi penso che l’Everton proverà a ridurre la seconda penalità di un terzo”. Ecco allora che, se la difesa dovesse essere realmente questa e avesse successo, i possibili sei punti di penalizzazione ulteriori potrebbe diventare soltanto due, portando ad un -8 complessivo in classifica.