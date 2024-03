Colpo a sorpresa Juve-Milan: 17,5 milioni di euro

Juventus, Milan e tante altre. Non mancano le pretendenti per un laterale mancino inglese che soprattutto in patria fa gola a due club

Siamo entrati nella fase più calda della stagione tra i campionati che iniziano a delinearsi in modo concreto e le competizioni europee tornate prepotentemente in auge. Al netto delle vicende di campo è però già tempo di proiettarsi sulla prossima estate di calciomercato.

Diversi top club tra Italia ed estero pensano già al prossimo futuro con alcuni obiettivi ben delineati. Tra i calciatori più interessanti in ottica estate spunta anche Archie Brown classe 2002 nato a Birmingham, che però si sta esprimendo su ottimi livelli lontano dall’Inghilterra. Il laterale mancino britannico è dotato di stazza fisica, data dai suoi 190 cm di altezza, e passo ed è in grado sia di giocare da terzino sinistro che da difensore centrale.

Un calciatore polivalente e fisico che sta trovando la propria consacrazione in Belgio al Gent, tanto da mettersi in mostra agli occhi di due top club inglesi e non solo. Brown infatti è stato accostato anche a due big di Serie A come Juventus e Milan.

Calciomercato, tutti pazzi per Brown: non solo Juventus e Milan

Secondo quanto evidenziato da ‘Standard.co’ Chelsea e West Ham sono tra i club che monitorano il difensore del Gent Archie Brown, valutato ben 17,5 milioni di euro.

I ‘Blues’ sono a caccia di una copertura per Chilwell visto che Cucurella è potenzialmente in vendita dopo essere stato proposto a diversi club la scorsa estate. Un incastro che quindi porterebbe i londinesi ad aggiungere un nuovo terzino sinistro. Discorso simile per il West Ham a cui servirebbe un’alternativa ad Emerson Palmieri visto il probabile addio in direzione Wolves da parte del 34enne Cresswell.

La stessa fonte evidenzia però anche che Juventus, Milan, Nizza e Lione stanno valutando un acquisto di Brown, che sarà oggetto di grande interesse a fine stagione. Le due italiane hanno bisogno di nuove frecce sulla fascia sinistra e potrebbero quindi provare ad insidiare la Premier per il classe 2002 anglo-giamaicano che intanto prosegue la sua crescita al Gent, club con cui ha collezionato 32 presenze e due assist tra tutte le competizioni.