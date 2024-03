Tegola Juventus, UFFICIALE: il big salta l’Atalanta

L’ammonizione costa carissimo: sarà costretto a saltare la prossima sfida tra la Juventus e l’Atalanta. Ecco cosa è successo

Prima mezz’ora di gioco piuttosto bloccata tra Napoli e Juventus. Nonostante siano stati gli uomini di Calzona ad avere in mano il pallino del gioco, sono stati i bianconeri a creare le migliori occasioni. Una di queste è capitata sulla testa di Vlahovic, che però non è riuscito a capitalizzare il traversone di Chiesa e ha indirizzato il pallone di testa poco distante dal palo.

Dopo qualche giro di lancetta, inoltre, l’attaccante serbo è stato anche ammonito dal direttore di gara Mariani. L’arbitro ha infatti giudicato falloso l’intervento un intervento in ritardo di Vlahovic su Kvara e ha optato per il cartellino giallo all’indirizzo del bomber della Juventus. Diffidato, il numero 9 bianconero salterà dunque la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. Assenza pesantissima per Allegri, che dovrà fare i conti con l’assenza del suo attaccante più prolifico in un match dal peso specifico non indifferente.