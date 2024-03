Berardi esce in lacrime per infortunio, lesione del tendine d’Achille: addio Euro 2024

Brutto infortunio per Mimmo Berardi, che appena tornato titolare dopo un mese e mezzo di assenza, si fa male per la lesione del tendine d’Achille



Brutta scena in Verona-Sassuolo, che perde il suo principale protagonista ovvero Domenico Berardi. Il numero 10 neroverde era appena rientrato da un lungo stop per infortunio e oggi è stato costretto a fermarsi nuovamente.

L’ansia però anche stavolta è stata subito molto alta, perché la dinamica ma soprattutto la reazione del calciatore all’infortunio alla caviglia è stata molto pesante. Rinvio sbagliato da Montipò, palla che arriva a Berardi: lui stoppa di petto e poi parte verso la porta ma nell’appoggio del piede per lo scatto in avanti si fa male. La parte interessata è l’area della caviglia. Berardi si infortuna completamente da solo, da subito il linguaggio del corpo e del volto non lascia presagire nulla di buono. Per la modalità del ‘crac’, visti alcuni precedenti anche se a rivedere l’episodio non balza alla vista in maniera evidente, in tanti stanno pensando alla rottura del tendine d’Achille. Uno scenario shock confermato nel postgara anche da ‘Sky Sport’, anche se si attende il bollettino ufficiale.

Berardi chiama subito lo staff medico, poi dopo qualche minuto esce dal campo senza toccare terra con i piedi, portato letteralmente in spalla. E nel frattempo l’esterno azzurro è in lacrime, si mette le mani sul volto. Il pensiero è all’ennesimo infortunio dopo un mese e mezzo di stop per un problema al menisco, e al Sassuolo che ha un disperato bisogno di lui per salvarsi. Il pensiero, però, va anche e forse soprattutto a giugno, quando la Nazionale chiamerà per l’Europeo 2024 in Germania. I timori però sembrano del tutto confermati: lesione del tendine d’Achille, stagione finita e addio a Euro 2024. E stop lunghissimo. Proprio durante l’Europeo nel 2021 un altro azzurro riportò la rottura del tendine d’Achille, rientrato praticamente dieci mesi dopo.