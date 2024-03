HIGHLIGHTS | Ballardini perde Berardi e la sfida salvezza: decide Swiderski

Verona-Sassuolo finisce 1-0 per i padroni di casa: decide il gol di Swiderski a dieci minuti dal termine

Un match bloccato fino a pochi minuti dal termine. Un errore che costa carissimo da parte di Matheus Henrique e che permette a Swiderski di involarsi verso la porta e freddare Consigli.

Al Verona basta il gol dell’attaccante polacco arrivato a gennaio per conquistare tre punti preziosissimi in ottica salvezza, inguaiando ancora di più il Sassuolo. Non buona la prima di Davide Ballardini sulla panchina dei neroverdi. Una gara sporca con poche occasioni e tantissima tensione, frutto del fatto che si tratta di un match fondamentale in ottica salvezza. Un vero e proprio scontro diretto dove ha la meglio la formazione di Baroni.

Primo tempo avaro di emozioni, con un paio di occasioni per parte, ma non particolarmente rilevanti. La svolta, in negativo per il Sassuolo, arriva all’ora di gioco. Montipò sbaglia un lancio, Berardi controlla, ma poi si accascia a terra. Il numero 10 neroverde è costretto ad uscire dal campo: si parla addirittura di possibile rottura del tendine d’Achille. Un infortunio che impedirebbe anche al calciatore calabrese di partecipare ad Euro 2024.

Verona-Sassuolo: highlights, tabellino e classifica

Un’ulteriore svolta arriva al 67′, con la mossa di Baroni che inserisce Swiderski al posto di Henry. Sarà proprio il polacco a decidere la gara.

Al 79′ Matheus Henrique sbaglia il controllo e per il numero 11 giallobù si apre un’autostrada verso la porta neroverde. A tu per tu con Consigli, alla 500esima gara in Serie A, il polacco calcia in maniera non troppo pulita, ma efficace. E’ il gol dell’1-0 che sancisce la vittoria veronese. A nulla servono gli assalti neroverdi nel finale. Il Verona risale la china, per il Sassuolo una sconfitta che rischia di pesare tantissimo in chiave retrocessione.

Verona-Sassuolo 1-0: Swiderski 79′

CLASSIFICA Inter punti 69, Juventus 57, Milan 56*, Bologna 48, Roma* 47, Atalanta 46, Fiorentina* 42, Lazio* e Napoli 40, Torino 37* Monza* 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce e Udinese 24* Frosinone e Verona* 23, Sassuolo e Cagliari 20, Salernitana* 14.

*una partita in più