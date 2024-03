Hanno dato l’ultimatum: così Inzaghi lascia l’Inter

Simone Inzaghi può lasciare l’Inter a fine stagione: i nerazzurri vogliono blindarlo, ma dalla Premier arriva la nuova tentazione

Campionato in cassaforte, ora le energie possono essere gestite e spostate in maniera massiccia sulla Champions League. L’Inter è sempre più vicina alla seconda stella e Inzaghi culla il sogno di ripetere il percorso dello scorso anno in Europa, magari centrando questa volta il bersaglio grande.

Sarebbe l’apoteosi per la formazione nerazzurra e per il suo allenatore che si sta togliendo più di un sassolino dalle scarpe considerato che appena un anno fa c’è chi ne chiedeva a gran voce il suo esonero. Altri tempi e altri risultati con il tecnico piacentino che ha dimostrato di essere uno dei migliori in circolazione in questo momento.

Tanto che il suo nome è andato a finire sul taccuino anche della dirigenza di qualche grande d’Europa, nonostante il contratto fino al 2025 con l’Inter e il desiderio della società, manifestato più volte da Marotta, di continuare insieme. Potrebbe però non andare così perché dalla Premier le sirene si fanno sempre più insistenti e gli ultimi risultati potrebbero rappresentare un’ulteriore spinta.

Calciomercato Inter, tentazione Inzaghi per il Chelsea

È il Chelsea il club che potrebbe andare all’assalto di Inzaghi nelle prossime settimane. I Blues hanno pareggiato anche sabato contro il Brentford e restano inchiodati all’undicesimo posto in classifica, lontani dalla zona Europa.

Quella zona europea che è un traguardo indispensabile per Mauricio Pochettino. Senza raggiungerlo, il tecnico argentino sarebbe esonerato dalla società londinese, nonostante il contratto fino al 2025. Stessa scadenza di Inzaghi che, con l’addio di Pochettino, diventerebbe uno dei candidati alla panchina del Chelsea.

Non uno dei più facili da raggiungere perché l’Inter non ha alcuna intenzione di separarsi dal tecnico che la sta conducendo alla seconda stella. Ma Bohely non è tipo da arrendersi facilmente e, se davvero punterà su Inzaghi, proverà in tutto i modi a strapparlo ai nerazzurri.