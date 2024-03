Bufera arbitrale su Napoli-Juve: “Da ufficio inchieste”

Ecco cosa è successo nel corso di Napoli-Juve, match valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, in corso di svolgimento al Maradona

Si accende subito Napoli-Juventus, match che si sta giocando al Maradona. Al diciottesimo del primo tempo, gli animi si sono, infatti, scaldati per un’ammonizione a Dusan Vlahovic. Un’ammonizione, giudicata fin troppo severa da molti, non solo in campo, ma soprattutto sui social.

I tifosi su X si sono così letteralmente scatenati per un cartellino giallo davvero pesante, che porterà l’attaccante serbo, che anche stasera sta dimostrando di essere particolarmente ispirato, a saltare la prossima gara di campionato contro l’Atalanta a Torino.

Tanti i commenti contro la decisione dell’arbitro Mariani: “Ammonizione fantasiosa”, scrive Mirko Nicolino. “La cosa più assurda del giallo è la spiegazione. Da ufficio inchieste”, sottolinea, invece, Alessandra.

la cosa più assurda del giallo a Vlahovic è la spiegazione. da ufficio inchieste

alessandra

Ammonizione di #Vlahovic fantasiosa. Soprattutto per la spiegazione: fallo cumulativo di squadra. Campionato con regolamento variabile, ma questo non lo si scopre oggi #NapoliJuve
Mirko Nicolino

Vlahovic diffidato ammonito per il PRIMO falletto con Mariani che dice: "È IL TERZO" Surreale

SandroSca

Vlahovic ammonito e salterà la gara contro l'Atalanta per squalifica. Era da giallo? BHOOOOOOO

pazzamentejuve