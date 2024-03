Il ginocchio va ko: rottura del crociato e stagione finita

Brutto infortunio per un centrocampista italiano che pare proprio aver concluso anzitempo la stagione. Tutti i dettagli

Il campionato di Serie B quest’anno si sta rivelando particolarmente entusiasmante, con la capolista Parma che prova a scappare da Venezia, Como, Cremonese e le altre inseguitrici.

È quindi avvincente la lotta sia per la promozione diretta che per la zona playoff dove le candidate sono come sempre parecchie e tutte di ottimo livello. Settimo posto per il Modena che lo scorso 28 febbraio ha affrontato il Pisa in trasferta al culmine di un pirotecnico 2-2. Una gara che ha sposato di pochissimo la classifica di entrambe, ma che ha dovuto registrare un infortunio molto pesante tra le fila dei nerazzurri.

Come riportato da ‘Sestaporta.news la stagione di Andrea Barberis al Pisa si sarebbe conclusa proprio contro il Modena. 19 minuti per il mediano ex Crotone e Monza che ha rimediato la rottura del crociato. Ancora sfortuna quindi per il classe 1993 che ha riportato anche un interessamento del legamento collaterale e mediale oltre che la lussazione del menisco.

Pisa, Barberis ko: la stagione è finita

Si conferma dimenticabile l’annata di Barberis condizionato da infortuni e da una condizione quindi non al top: sole nove presenze in questa Serie B per il centrocampista ex Crotone.

Barberis chiude quindi anzitempo la stagione dopo un problema fisico molto grave. Si tratta del quarto ko al ginocchio per la società nerazzurra e il 41esimo complessivo. L’annata del Pisa quindi si complica, mentre il numero 51 si dovrà preparare ad un lungo iter per poter tornare in campo a buoni livelli.