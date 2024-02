Pogba non ci sta: “Verdetto ingiusto”. Poi l’annuncio sul ricorso

Pogba non ci sta e rompe il silenzio dopo la squalifica di quattro anni: “Verdetto ingiusto”. Poi l’annuncio sul ricorso, ecco il comunicato del francese

Paul Pogba rompe il silenzio. Dopo la squalifica di quattro anni per Doping, il centrocampista francese ha diffuso una nota attraverso i propri canali ufficiali.

“Sono stato informato oggi della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping e ritengo che il verdetto sia ingiusto. Sono triste, scioccato e con il cuore spezzato perché tutto ciò che ho costruito nella mia carriera da giocatore professionista mi è stato portato via”, esordisce Pogba su Instagram.

Il centrocampista della Juventus annuncia il ricorso al TAS: “Quando sarò libero dalle restrizioni legali, l’intera storia diventerà chiara, ma non ho mai assunto consapevolmente o deliberatamente alcun integratore che violi le norme antidoping. Come atleta professionista non farei mai nulla per migliorare le mie prestazioni utilizzando sostanze vietate e non ho mai mancato di rispetto o imbrogliato gli altri atleti e sostenitori di nessuna delle squadre con cui ho giocato o contro. In conseguenza della decisione annunciata oggi, presenterò ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport“.

Tra Paul Pogba e la Juventus, salvo sorprese, è già finita. La vicenda relativa alla sua squalifica, invece, non ancora.