Percassi trova conferme contro l’Inter: “Era regolare”

Non si placano le polemiche dopo la vittoria dell’Inter: “Il gol di De Ketelaere era regolare, al massimo c’era rigore per l’Atalanta”

L’Inter cancella l’asterisco dalla classifica con un’altra vittoria e con l’ottava partita stagione con 4 o più gol di scarto sugli avversari. Quello che stanno disputando i meneghini è un campionato storico, da rullo compressore e che sta superando anche il Napoli della scorsa stagione. Nonostante la grande prestazione di San Siro, da ieri sera non si sono ancora placate le polemiche.

Nel post partita, è stato il presidente Percassi a lamentarsi per l’arbitraggio ricevuto, esprimendosi con toni forti nei confronti del direttore di gara e soprattutto del VAR. Nella giornata di oggi sono tante le analisi di quanto successo, anche sulle frequenze di RadioRadio se ne è parlato a lungo. Furio Focolari ha dichiarato: “Percassi ha cominciato facendo i complimenti all’Inter. Dopo di che, da discutere c’è solamente il gol annullato a De Ketelaere, perché per il resto non c’è proprio da discutere. Perché se il pallone non è uscito, e non è uscito, il braccio di Hateboer è evidente”. Non tutti, però, nel corso della trasmissione erano d’accordo con Focolari: la discussione.

Polemiche su Inter-Atalanta: “Gol regolare di De Ketelaere e al massimo c’era rigore”

La discussione che si è scatenata dopo l’analisi di Furio Focolari è stata accesa e ha portato ad un duro confronto di visioni. Il primo a presentarsi con un’obiezione è stato Tony Damascelli: “E chi lo ha detto che è uscito il pallone? Il VAR si è occupato del tocco di mano”.

La risposta di Focolari è stata immediata: “Nelle immagini che abbiamo visto il pallone non è uscito e se non è uscito è rigore. Sul primo episodio, che è l’unico controverso, il fallo di mano c’è e il problema è che ci potrebbe essere il fallo di Bastoni. Per cui bisognerebbe stabilire se c’è prima il fallo di Bastoni o prima il fallo di mano, per cui la questione è controversa”. A chiosare su tutta la polemica ci ha pensato Pruzzo, con una presa di posizione piuttosto netta: “Per me il gol di De Ketelaere era regolare e se c’era qualcosa in quell’azione era il rigore per l’Atalanta. Probabilmente non avrebbe cambiato le sorti di questa partita, ma in quel momento poteva indirizzare il match”.